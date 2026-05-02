ARCE – “Libri di Primavera”: Gigi De Palo ad Arce per parlare di leadership, famiglia e responsabilità

Prosegue la rassegna culturale “Libri di Primavera” con un nuovo appuntamento dedicato ai temi della leadership e delle relazioni.

Domenica 3 maggio, alle ore 18, la Sala Teatro comunale di Arce ospiterà Gigi De Palo, giornalista, scrittore e formatore, tra i principali riferimenti nazionali sul tema delle politiche familiari e della natalità.

Già presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari dal 2015 al 2022 e presidente delle ACLI di Roma, De Palo è fondatore della Fondazione per la Natalità, promotore degli Stati Generali della Natalità, iniziativa che negli ultimi anni ha portato al centro del dibattito pubblico il tema dell’inverno demografico. Nel corso della sua attività ha ricoperto anche il ruolo di assessore tecnico alla Scuola, Famiglia e Giovani di Roma Capitale, distinguendosi per un impegno concreto sui temi educativi e sociali. Giornalista e autore, collabora da anni con Avvenire ed è autore di diversi libri dedicati alla famiglia, all’educazione e alla leadership etica.

Al centro dell’incontro il suo libro “La leadership per tutti”, un testo che affronta il tema della leadership in modo concreto e accessibile, lontano dagli stereotipi manageriali e più vicino alla vita quotidiana: famiglia, lavoro, relazioni. Una riflessione che parte dall’esperienza personale per proporre un modello di guida fondato sulla responsabilità, sull’ascolto e sulla capacità di costruire legami.

A dialogare con l’autore sarà Luigi Pietroluongo, figura impegnata nel territorio in ambito culturale e sociale, con esperienza nel mondo della comunicazione e della promozione di iniziative legate alla crescita personale e alla formazione. Il confronto offrirà uno sguardo concreto e vicino alla realtà quotidiana, capace di mettere in relazione i grandi temi affrontati nel libro con la vita delle persone.

L’iniziativa si inserisce nel programma di “Libri di Primavera”, rassegna promossa dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, in co-organizzazione con l’Associazione culturale La Lanterna e con il patrocinio della Regione Lazio.

«Ospitare Gigi De Palo – dichiarano dall’Amministrazione comunale – significa offrire alla comunità un’occasione concreta per riflettere su temi centrali come la famiglia, la responsabilità e il valore delle relazioni. Un incontro che parla a tutti, perché tutti, in modi diversi, siamo chiamati a esercitare una forma di leadership nella nostra vita.»

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.