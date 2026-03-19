ANTRODOCO: FURTO DI COSMETICI AL SUPERMERCATO: I CARABINIERI DENUNCIANO UN 36ENNE DI POSTA

I Carabinieri della Stazione di Antrodoco hanno denunciato in stato di libertà un 36enne, originario di Roma ma residente da tempo nel comune di Posta, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’attività investigativa trae origine da un episodio avvenuto lo scorso 5 marzo all’interno di un supermercato di Antrodoco, dove l’uomo era riuscito a sottrarre diversi prodotti cosmetici di varie marche per un valore commerciale complessivo di circa 200 euro.

La segnalazione del furto, inoltrata tempestivamente dalla direzione dell’esercizio commerciale, ha dato il via a una serie di accertamenti immediati condotti dai militari della locale Stazione.

Le indagini si sono sviluppate attraverso un’attenta e meticolosa analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’attività, incrociati con la raccolta di diverse testimonianze e ulteriori riscontri investigativi sul campo.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte degli operanti, l’incrocio dei dati ha permesso di raccogliere degli elementi indiziari a carico del 36enne, portando così alla sua identificazione e al conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria competente.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio costante impegno nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro il patrimonio, assicurando una presenza capillare a tutela della collettività.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.