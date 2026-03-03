ANTISEMITISMO, DE CORATO: «SOLIDARIETA’ EBREI/COMUNITA’ EBRAICA

ALTRO GRAVE FATTO MILANESE DOVE SINDACO TACE SU PRO-HAMAS».

Milano, 03 Marzo 2026 – «Esprimo la mia totale e sentita solidarietà sia ai due ragazzi argentini aggrediti con insulti e poi picchiati da alcuni nordafricani domenica sera in piazzale Siena a Milano, “colpevoli” di indossare la Kippah. Inoltre, la mia vicinanza, la rivolgo al Presidente Walker Meghnagi e a tutta la Comunità Ebraica Milanese per questi continui oltraggi che, puntualmente, ricevono nel capoluogo lombardo. E’ vergognoso che il Sindaco e gran parte del Centrosinistra milanese, facciano da sponda ai pro-Hamas che ogni fine settimana non perdono mai occasione per sfilare per le vie della città, a suon di insulti e offese verso Israele e nei confronti della stessa Comunità di ebrei. Non a caso, come affermo da diverso tempo, siamo la città più antisemita d’Italia. Inoltre, questi manifestanti, oltre ad offendere il popolo ebraico invocano la liberazione del criminale Hannoun. Il tutto, ed è un fatto davvero grave, con gran parte dei politici di Sinistra che rimangono muti».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.