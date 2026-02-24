ANTIMAFIA, DE CORATO(FDI): «RELAZIONE DOSSIERAGGIO RICOSTRUISCE FATTI, OPPOSIZIONI NON CI INTIMIDISCONO»

«Il contenuto della relazione sul dossieraggio ha semplicemente ricostruito i fatti grazie agli atti ufficiali in nostro possesso e a preziosissime audizioni sull’argomento come quelle del titolare dell’inchiesta giudiziaria Raffaele Cantone e dell’attuale capo della Procura Nazionale Antimafia Giovanni Melillo. È inaccettabile che dopo un’indagine così rigorosa, il cui esercizio è previsto dalla nostra Costituzione, le opposizioni provino a ribaltare il tavolo e accusare il Presidente della Commissione Antimafia Colosimo di aver compiuto, con la sua relazione, un disegno politico-criminale. Si tratta di una controffensiva tesa solo a distogliere dalle proprie responsabilità l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho. Il ruolo del Parlamento, e della commissione Antimafia in particolare, è proprio quello di indagare, approfondire e scandagliare nei misteri ancora irrisolti della nostra Nazione. Non ci faremo intimidire da questa opposizione che, peraltro, non riesce neanche a compattarsi visto che ha presentato due relazioni di minoranza distinte».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.