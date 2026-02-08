Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “La deriva illiberale della sinistra sta diventando spaventosa”

di Giusy Mercadante e Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026. Dopo giorni di polemiche e critiche, il comico e attore fa sapere che non parteciperà alla kermesse a seguito “dell’onda mediatica negativa” che è esplosa dopo l’annuncio fatto da Carlo Conti. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha dichiarato il 60enne come scrive RaiNews.

UN VERO E PROPRIO ‘CASO’ MEDIATICO

“Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più”, ha proseguito riferendosi alla contestazione che gli è stata mossa sin dall’inizio. Una valanga di commenti social ha accompagnato il video in cui Conti rivelava la presenza al Festival di Lillo (al secolo Pasquale Petrolo) e Andrea Pucci. E non sono mancati i pareri del mondo politico e di vari personaggi, tra cui Selvaggia Lucarelli. Nel giro di poche ore, l’annuncio della co-conduzione è diventato un vero e proprio ‘caso’. “Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno”, ha sottolineato ancora Pucci.La premier difende il comico che era stato scelto come co-conduttore al festival di Carlo Conti: “Fa riflettere il clima di intimidazione e odio che si è creato attorno a lui”

