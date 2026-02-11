Amore, Audacia e Seduzione: nasce “Che fico San Valentino” all’Ambrosia Restaurant & Bar

Il cocktail per celebrare l’amore firmato da Maurizio Zuddio

Roma celebra l’amore con un cocktail fuori dagli schemi. In occasione di San Valentino, Maurizio Zuddio, Bar Manager dell’Ambrosia Restaurant & Bardell’Hotel Artemide, prestigiosa struttura romana affiliata a Space Hotels, firma una creazione originale e sorprendente: “Che Fico San Valentino”, da degustare a casa o negli ambienti dell’Ambrosia Restaurant & Bar, recentemente ristrutturato.

Un drink pensato per stupire e sedurre, capace di raccontare una storia sensoriale intensa, dove la dolcezza si fonde con le note profonde e avvolgenti del whisky torbato, e la morbidezza dialoga con accenni sapidi e cremosi. Protagonista è il liquore al fico, simbolo di sensualità e abbondanza, che si intreccia con il carattere deciso del Laphroaig, dosato con precisione per donare complessità senza sovrastare.

A completare l’equilibrio, un’elegante infusione al cioccolato bianco, che dona rotondità e una carezza vellutata al palato, arricchita da bitter alla vaniglia e da una delicata soluzione salina, capace di esaltare ogni sfumatura aromatica. Il finale è una vera sorpresa scenografica: una bolla alla banana come garnish, che aggiunge un tocco ludico, profumato e decisamente instagrammabile.

“Che Fico San Valentino” è un’esperienza da condividere: un brindisi all’amore moderno, curioso e non convenzionale, da vivere a casa o nel raffinato ambiente dell’Ambrosia Restaurant & Bar, cuore pulsante dell’Hotel Artemide, oggi più che mai punto di riferimento dell’ospitalità romana contemporanea.

CHE FICO SAN VALENTINO

30 ml liquore al fico

5 ml whisky torbato Laphroaig

15 ml infusione al cioccolato bianco

3 dash bitter alla vaniglia

2 dash soluzione salina

Garnish

Bolla alla banana

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass colmo di ghiaccio.

Mescolare energicamente fino a ottenere una corretta diluizione e una texture setosa.

Filtrare in una coppa precedentemente raffreddata.

Completare con una bolla alla banana come guarnizione, per un effetto scenografico e aromatico che anticipa l’assaggio.

Perché a San Valentino, l’amore… è ancora più buono se servito in un bicchiere.