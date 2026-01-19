Ambiente, Confeuro aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, aderisce ufficialmente alla Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS), che racchiude una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l’attuazione della Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. A sottolineare l’importanza di questa adesione è il presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, che esprime “grande soddisfazione per l’ingresso di Confeuro in ASviS, un passo significativo che rafforza il nostro impegno sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Siamo convinti che oggi più che mai fare rete sia fondamentale: l’unione delle competenze, delle esperienze e delle visioni rappresenta una forza imprescindibile per affrontare le sfide globali che attendono il settore agricolo e il Paese nel suo complesso. In piena coerenza con i valori e i principi dell’Asvis – prosegue Tiso – Confeuro lavorerà per favorire lo sviluppo di una solida cultura della sostenibilità a tutti i livelli, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle opportunità per l’Italia legate all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il mondo agricolo può e deve essere protagonista di questo percorso, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza alimentare e alla crescita equilibrata dei territori”. “Attraverso la partecipazione ad ASviS – conclude il presidente di Confeuro – intendiamo offrire il nostro contributo alla definizione di strategie nazionali e territoriali efficaci, capaci di valorizzare l’agricoltura sostenibile, l’innovazione e la coesione sociale, nell’interesse delle imprese agricole, delle comunità rurali e delle future generazioni”.