AMATRICE. VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA MOGLIE. DENUNCIATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Amatrice hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un cittadino di origini extracomunitarie di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile della violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’operazione è scaturita durante i quotidiani servizi di controllo del territorio. I militari sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino dove, a seguito di un accertamento mirato, hanno sorpreso l’uomo in compagnia della consorte, nonostante il provvedimento cautelare pendente a suo carico.

Dalle verifiche effettuate nell’immediatezza, è emerso che il 42enne era destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rieti nell’ambito di un precedente procedimento penale per condotte vessatorie.

La norma violata imponeva all’uomo di mantenere una distanza di sicurezza dalla donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Alla luce della flagrante inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato denunciato per la violazione dell’art. 387-bis del Codice Penale, norma introdotta nel 2019 (nell’ambito della riforma denominata “Codice Rosso“) per punire chi viola le misure cautelari poste a protezione delle vittime di violenza domestica e di genere

La posizione dell’indagato è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Rieti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.