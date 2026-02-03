AMATRICE – CITTADUCALE – MAGLIANO SABINA

CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRE GLI AUTOMOBILISTI DENUNCIATI TRA CUI UN 18ENNE.

Nel corso del weekend è proseguita l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida pericolose, tra le principali cause di sinistri stradali.

Nell’ambito dei servizi predisposti, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale hanno denunciato in stato di libertà un 23enne, residente in provincia di Foggia, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo in località Madonna dei Balzi e successivamente trasportato presso l’Ospedale di Rieti, è risultato positivo ai cannabinoidi a seguito degli accertamenti tossicologici richiesti dai Carabinieri intervenuti. Per tale motivo è stato deferito ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.

La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, e affidato a depositeria autorizzata.

Ad Amatrice, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 18enne del posto per guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante un controllo alla circolazione stradale effettuato in tarda serata lungo la S.S. 260, al km 43, veniva accertato che il giovane si trovava alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l, ben oltre il limite consentito di 0,5 g/l.

Anche in questo caso la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a persona di fiducia.

A Magliano Sabina, i Carabinieri della locale Stazione hanno infine denunciato un 28enne, già noto alle forze di polizia, anch’egli per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo conduceva un’autovettura di grossa cilindrata in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,6 g/l, valore superiore a cinque volte il limite consentito.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona di fiducia.

Le attività descritte rientrano nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nel fine settimana dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, volti a contrastare con determinazione la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, comportamenti che mettono in grave pericolo la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.