Alla scoperta del Sud più autentico



Due itinerari di viaggio esclusivi tra borghi storici, città d’arte e paesaggi unici tra Basilicata e Puglia

Scoprire il territorio attraverso l’arte, la storia e i luoghi più autentici: è questa la filosofia che guida da sempre Elle Viaggi nella creazione delle sue proposte di viaggio. Non si tratta di semplici escursioni, ma di esperienze culturali uniche e curate nei minimi dettagli, pensate per chi desidera immergersi nella bellezza dei luoghi e nella loro storia più profonda. Gli itinerari, spesso inediti ed esclusivi, permettono di esplorare borghi nascosti, panorami mozzafiato e testimonianze artistiche rare, offrendo così la possibilità di conoscere l’anima più vera dei territori che si visitano.

Per la nuova stagione, Elle Viaggi propone due tour tra Basilicata e Puglia, pensati per chi desidera vivere un viaggio breve ma intenso, tra borghi suggestivi, testimonianze della Magna Grecia, città d’arte e paesaggi naturali unici. Con queste proposte, Elle Viaggi conferma la propria vocazione a creare itinerari culturali originali, capaci di unire arte, paesaggio e tradizioni locali, offrendo ai viaggiatori la possibilità di scoprire luoghi straordinari con uno sguardo nuovo.

Tour di 2 giorni / 1 notte: Aliano e Tursi tra letteratura, borghi storici e spiritualità

Il primo itinerario è un viaggio che conduce i visitatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e autentici della Basilicata, una terra capace di sorprendere con paesaggi spettacolari, borghi sospesi nel tempo e testimonianze culturali di grande valore.

Il tour inizia con la visita di Aliano, piccolo borgo arroccato tra i calanchi lucani, un paesaggio quasi lunare che ha ispirato scrittori, artisti e viaggiatori. Aliano è indissolubilmente legato alla figura di Carlo Levi, che qui fu confinato durante il periodo fascista e che proprio da questa esperienza trasse ispirazione per il celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Ancora oggi il paese conserva molte tracce della sua presenza: è possibile visitare i luoghi che frequentava, la sua casa e perfino la sua tomba, poiché Levi scelse di essere sepolto proprio qui, tra le colline che tanto lo avevano segnato. Passeggiando per le stradine del centro storico si respira un’atmosfera unica, fatta di silenzi, panorami mozzafiato e tradizioni profondamente radicate.

In alternativa è possibile visitare Craco, uno dei borghi fantasma più affascinanti d’Italia. Abbandonato negli anni Sessanta a causa di frane e smottamenti, il paese è rimasto immobile nel tempo e oggi appare come un suggestivo scenario sospeso tra storia e memoria. Le sue case in pietra, le chiese e le antiche torri creano un paesaggio di straordinario fascino che negli anni ha attirato registi e produzioni cinematografiche internazionali: Craco è infatti diventato il set naturale di numerosi film e documentari, contribuendo a rafforzarne il mito.

Il secondo giorno il viaggio prosegue con la scoperta di Tursi, uno dei centri storici più pittoreschi della Basilicata. Il cuore antico della città è il suggestivo quartiere della Rabatana, un intricato dedalo di vicoli, scalinate e case arroccate sulla roccia che conserva ancora evidenti tracce della presenza araba nel Sud Italia. Da qui lo sguardo si apre su panorami spettacolari che raccontano la storia millenaria di questo territorio.

La visita continua con uno dei luoghi più affascinanti e spiritualmente significativi della regione: la Basilica Santuario di Santa Maria di Anglona. Situata su una collina isolata che domina la valle dell’Agri, la basilica rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica della Basilicata. Costruita tra l’XI e il XII secolo, custodisce al suo interno preziosi affreschi medievali e una ricca decorazione simbolica. Secondo la tradizione, il santuario sorge sui resti dell’antica città di Anglona, distrutta nel Medioevo, e per secoli è stato meta di pellegrinaggi provenienti da tutta l’Italia meridionale. La sua posizione panoramica, immersa nel silenzio della campagna lucana, rende la visita ancora più suggestiva, offrendo un momento di contemplazione tra arte, storia e spiritualità.

Il soggiorno è previsto in hotel 4* con trattamento B&B, e possibilità di aggiungere il pranzo o scegliere la mezza pensione.

Tour di 3 giorni / 2 notti: Matera, Magna Grecia e natura del Pollino

La seconda proposta è un itinerario più ampio e affascinante, pensato per chi desidera esplorare alcuni dei territori più ricchi di storia, arte e tradizioni del Sud Italia, attraversando luoghi che raccontano millenni di civiltà: dalla preistoria ai fasti della Magna Grecia, fino ai borghi barocchi della Puglia e ai paesaggi incontaminati del Pollino.

Il primo giorno è dedicato alla visita di Matera, città unica al mondo e patrimonio dell’UNESCO. I suoi celebri Sassi, antichi rioni scavati nella roccia calcarea, rappresentano uno dei paesaggi urbani più straordinari e suggestivi del pianeta. Abitati fin dalla preistoria, i Sassi raccontano una storia millenaria fatta di grotte, chiese rupestri, cisterne e abitazioni che si sovrappongono l’una all’altra in un affascinante labirinto di vicoli e terrazze. Matera è stata anche Capitale Europea della Cultura nel 2019 e negli anni è diventata un importante set cinematografico internazionale, scelta da registi di fama mondiale per la sua atmosfera senza tempo.

Nel pomeriggio il viaggio prosegue verso Policoro, sulla costa ionica lucana, con la visita al Museo Archeologico Nazionale della Siritide, uno dei più importanti musei archeologici dell’Italia meridionale. Qui sono conservati preziosi reperti provenienti dalle antiche colonie greche di Siris ed Heraclea, che raccontano la vita quotidiana, i commerci e la cultura delle popolazioni della Magna Grecia. Vasi finemente decorati, gioielli, corredi funerari e oggetti di uso comune permettono di compiere un vero e proprio viaggio nel passato, alla scoperta di una civiltà che ha profondamente segnato la storia del Mediterraneo.

Il secondo giorno conduce a Taranto, antica capitale della Magna Grecia e unica colonia spartana fondata in Italia. La città conserva testimonianze straordinarie della sua storia millenaria: dal suggestivo borgo antico affacciato tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, ai resti dei templi dorici fino al celebre Museo Archeologico Nazionale (MArTA), che custodisce alcuni dei più importanti reperti della civiltà magnogreca, tra cui i raffinati “Ori di Taranto”.

Da qui il viaggio prosegue alla scoperta di alcuni dei borghi più suggestivi della Puglia, attraverso itinerari che possono variare tra diverse località ricche di storia, arte e tradizioni artigianali, tra cui:

Oria – Mesagne , tra castelli medievali, antichi quartieri e tradizioni legate alla cultura messapica;

, tra castelli medievali, antichi quartieri e tradizioni legate alla cultura messapica; Grottaglie – Francavilla Fontana , terra di ceramiche artistiche e palazzi barocchi;

, terra di ceramiche artistiche e palazzi barocchi; Ostuni – Ceglie Messapica , dove la celebre “Città Bianca” domina un paesaggio di ulivi secolari e Ceglie racconta una lunga tradizione gastronomica;

, dove la celebre “Città Bianca” domina un paesaggio di ulivi secolari e Ceglie racconta una lunga tradizione gastronomica; Cisternino – Martina Franca , due gioielli della Valle d’Itria con vicoli candidi, balconi fioriti e raffinati palazzi barocchi;

, due gioielli della Valle d’Itria con vicoli candidi, balconi fioriti e raffinati palazzi barocchi; Locorotondo – Alberobello , tra uno dei borghi più belli d’Italia e i famosi trulli patrimonio UNESCO;

, tra uno dei borghi più belli d’Italia e i famosi trulli patrimonio UNESCO; Putignano – Castellana Grotte, dove storia e tradizioni popolari si intrecciano con uno dei complessi speleologici più spettacolari d’Europa.

Il terzo giorno è dedicato alla natura con un’escursione nel Parco Nazionale del Pollino, l’area protetta più grande d’Italia, che si estende tra Basilicata e Calabria. Qui si possono ammirare paesaggi montani spettacolari, boschi secolari e una biodiversità straordinaria. Simbolo indiscusso del parco è il Pino Loricato, un albero rarissimo e antichissimo che cresce aggrappato alle rocce delle montagne e può vivere anche oltre mille anni: la sua corteccia, simile a una corazza, gli ha dato il nome che richiama le armature dei soldati romani.

In alternativa, per chi preferisce un’esperienza più culturale, è possibile continuare l’esplorazione visitando Aliano, Craco o Tursi, borghi lucani ricchi di storia e suggestione, oppure dedicare un’ulteriore giornata alla scoperta della Puglia, tra città d’arte, paesaggi rurali e tradizioni enogastronomiche che rendono questa regione una delle mete più affascinanti del Mediterraneo.

Anche in questo caso la sistemazione è prevista in hotel 4* con trattamento B&B, con possibilità di scegliere la mezza pensione.

Tutti i tour firmati Elle Viaggi sono personalizzabili in base alle esigenze degli ospiti e possono includere diversi servizi aggiuntivi:

guida turistica dedicata

pranzi o cene

mezza pensione

visite guidate esclusive

Per alcune escursioni, come quella nel Parco del Pollino, è prevista la guida specializzata obbligatoria per garantire un’esperienza sicura e completa.

Prezzi a persona a partire da 70,00 Euro