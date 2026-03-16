Alla scoperta del fascino di Villa di Piazzano durante le Giornate FAI



Un tuffo nell’eleganza rinascimentale tra giardini, arte e la storia del Cardinal Passerini

Il 21 e 22 marzo, Villa di Piazzano 5*Lapre le porte al pubblico in occasione delle Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale che permette di scoprire luoghi straordinari e poco conosciuti del nostro patrimonio culturale. Situata nella pittoresca frazione di Piazzano, al confine tra il comune di Tuoro sul Trasimenoe la Toscana, la villa domina uno scenario mozzafiato, con la skyline di Cortonache si staglia all’orizzonte, immersa in una cornice agricola e boschiva di grande interesse naturalistico e paesaggistico.

Edificata nel XVI secolo su un antico insediamento romano, Villa di Piazzano è intimamente legata alle gesta del Cardinale Silvio Passerini, nominato cardinale da Papa Leone X della famiglia Medici. Originariamente concepita come luogo di riposo e otium, la villa riflette la raffinatezza dell’epoca, con il suo “Casino di Caccia”, la loggia con iscrizioni del cardinale, un suggestivo pozzo e una magnifica scala elicoidale in pietra serena con corrimano in legno, testimonianza dell’arte dei maestri locali.

Intorno alla villa si sviluppa un giardino all’italiana, arricchito da orti, frutteti, fontane, statue e labirinti vegetali, nel pieno rispetto dei tre spazi canonici del giardino storico: bosco, frutteto e compartimenti geometrici dedicati a fiori ed erbe. Grazie alla nuova proprietà, questi ambienti hanno ritrovato vita e funzione, con coltivazioni di fiori, alberi da frutta e ortaggi che ne valorizzano ulteriormente la bellezza.

Durante le visite guidate, i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera di un’autentica villa rinascimentale, passeggiando tra i giardini, il labirinto di bosso e i giochi d’acqua, e scoprire la vita del Cardinal Passerini attraverso le iscrizioni e gli stemmi che raccontano la fondazione del “Casino di Caccia”.

Le Giornate FAI sono eventi di raccolta fondi: partecipare alle visite con una donazione significa sostenere concretamente la missione della Fondazione e sottolineare quanto sia preziosa la partecipazione di ciascuno a questa grande iniziativa nazionale. In caso di particolare affluenza l’ingresso ai luoghi potrebbe non essere garantito. Chi possiede la tessera FAI, o la sottoscrive direttamente in loco, ha diritto all’accesso prioritario. Con il proprio contributo si aiuta a preservare queste meraviglie per le generazioni future, rendendo possibile la cura di ville, giardini, monumenti e paesaggi unici.