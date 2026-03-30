Ali, Storia e Convivialità: il Successo dell’Incontro di Primavera 2026 di IFFR Lazio

Una giornata di sole radioso, perfettamente in linea con lo spirito della stagione, ha fatto da cornice all’“Incontro di Primavera 2026”, l’evento che ha riunito i membri della Fellowship Rotariana del Volo (IFFR – International Fellowship of Flying Rotarians) del Lazio e di Roma.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di coniugare la passione per il volo con la promozione del territorio e i valori dell’amicizia rotariana, ha visto la partecipazione di numerosi soci provenienti dai diversi Rotary Club della Regione.

Il brivido del volo sulla costa tirrenica

Il cuore della mattinata è stato dedicato all’attività aeronautica. A bordo di un velivolo P2008, diversi partecipanti hanno avuto l’emozione di ammirare dall’alto le bellezze paesaggistiche del litorale. Tra i momenti più significativi, il battesimo del volo per due giovani ragazzi, nipoti del coordinatore regionale Fabrizio Baroncelli, che hanno potuto sorvolare la Marina di Santa Marinella e la costa del Mar Tirreno, godendo di una prospettiva unica sul territorio laziale.

Tra eccellenze gastronomiche e radici etrusche

Dopo l’attività di volo, la giornata è proseguita con un momento conviviale a base di specialità ittiche locali, un’occasione per rafforzare i legami tra i club e discutere dei prossimi progetti della Fellowship.

Nel pomeriggio, il gruppo si è spostato verso Cerveteri per un’immersione nella storia. La visita guidata alla Necropoli della Banditaccia, sito UNESCO di inestimabile valore, ha permesso ai soci di approfondire la conoscenza delle affascinanti tombe etrusche, rendendo l’incontro un perfetto connubio tra sport, socialità e cultura.

Una presenza istituzionale di rilievo

L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalla presenza di alte cariche della Fellowship e del Rotary. Hanno preso parte alla giornata il Presidente del Rotary Club Roma Tevere dott. Giuseppe Di Tommaso e l’avv. Enrico Paratore, Presidente di IFFR Sezione Italia, giunto appositamente da Reggio Calabria per testimoniare la vitalità della sezione laziale.

L’organizzazione impeccabile della giornata è stata curata dal Coordinatore di IFFR Lazio dott. Fabrizio Baroncelli con il prezioso aiuto del dott. Romano Fiore insieme agli altri soci promotori dell’iniziativa, che hanno saputo tradurre lo spirito della Fellowship in un’esperienza di alto profilo associativo.