Albano, il Commissario Capo Fabio Conte scende in campo con Ferrarini

PRIMO PIANO
Andrea Titti
Andrea Titti
Il candidato sindaco per il centrodestra mette a segno un colpo importante nella campagna elettorale, lanciando la candidatura del Commissario Capo di Polizia, oggi in pensione, Fabio Conte. L’annuncio sta destando grande attenzione in città, dato il prestigio dicui Conte gode tra i cittadini, che lo hanno apprezzato negli anni in cui ha guidato il Commissariato di Albano. Ma il valore di questa candidatura va oltre il pur prestigioso curriculum personale, contenendo un forte significato politico. Ferrarini infatti con questa mossa segna un punto a suo favore rispetto ai competitor, nella capacità di mobilitare e coinvolgere nel suo progetto personalità di rilievo della tanto declamata società civile, pur venendo da anni di opposizione.

“Sono onorato della disponibilità e dell’entusiasmo con cui il Commissario Capo Fabio Conte ha deciso di abbracciare il nostro progetto di riscatto per Albano. Una candidatura che aggiunge grande prestigio e spessore alla nostra proposta amministrativa. Fino a poche settimane fa alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Albano, Conte porterà esperienza, competenza e valori di chi ha dedicato una vita al servizio dello Stato e dei cittadini. I temi della sicurezza urbana, intesa anche come cura del territorio e attenzione ai bisogni delle persone sono tra le priorità su cui stiamo costruendo il programma, che sarà quanto più possibile concreto e partecipato. Fabio, a cui sono legato da un rapporto ventennale di reciproca stima e amicizia mi permette inoltre di ringraziare ancora una volta gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e della Polizia Locale impegnati ad Albano, che ogni giorno lavorano con dedizione e professionalità. Il nostro successo sarà la vittoria di Albano”. Così in una nota il candidato Sindaco del centrodestra ad Albano Massimo Ferrarini, commentando la candidatura dell’ex Primo Dirigente della Polizia di Stato del Commissariato di Albano Fabio Conte all’interno della sua lista civica.

Guidonia – L’Amministrazione Lombardo contrattualizza 90 immobili di edilizia residenziale pubblica
Salvatore Pappacena e la sua Collezione di Emozioni
