​Alatri, Intelligence e Storia: Gianluca Quadrini (Provincia di FR – ANCI Lazio) alla presentazione del libro di Marco Mancini

​ALATRI – Si è tenuto ieri ad Alatri un importante incontro culturale e istituzionale che ha visto come protagonista l’ex dirigente del DIS, Marco Mancini, autore del volume “Le regole del gioco”. All’evento ha preso parte il Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, sottolineando il valore della cultura della sicurezza e della legalità per il territorio ciociaro.

​L’iniziativa, curata dall’associazione “Radici”, ha offerto una panoramica inedita e profonda su decenni di storia italiana, raccontati da chi ha vissuto in prima linea le dinamiche dell’intelligence, la lotta al terrorismo e la gestione degli scenari internazionali più complessi.

​”Partecipare alla presentazione del libro di Marco Mancini è stato un momento di altissimo valore formativo”, ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Le sue parole ci hanno permesso di guardare ‘dietro le quinte’ dello Stato, comprendendo il lavoro silenzioso e fondamentale che garantisce la nostra sicurezza democratica. Come rappresentante della Provincia di Frosinone e di ANCI Lazio, ritengo essenziale promuovere eventi che avvicinino i cittadini alla comprensione delle dinamiche geopolitiche e storiche del nostro Paese.”

​Durante l’evento, Mancini ha approfondito i temi legati alla sicurezza nazionale, spiegando come le “regole del gioco” siano mutate nel tempo ma restino il pilastro per la difesa delle istituzioni. Un intervento che ha saputo catturare l’attenzione del folto pubblico presente, stimolando una riflessione profonda sul ruolo dell’Italia nel mondo.

​”Un ringraziamento sentito va all’associazione ‘Radici’ per l’impeccabile organizzazione”, ha aggiunto Quadrini. “Portare ad Alatri testimonianze di questo calibro arricchisce l’intera comunità e dimostra quanto il nostro territorio sia affamato di cultura e di verità storica. La sicurezza nazionale non è un concetto astratto, ma la base su cui poggia la libertà di ogni cittadino.”

​L’incontro si è concluso con un proficuo dibattito, confermando Alatri come centro pulsante di riflessione civica e culturale nella provincia di Frosinone.