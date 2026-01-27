Al via “WOW!”, contest musicale nazionale dedicato alle donne dall’Università di Viterbo

A Roma il primo contest universitario dedicato alle donne della musica

Sarà presentato a Roma venerdì 6 febbraio 2026 alle 15,30, nel corso dell’evento “Equità. Salute globale e comunicazione”, WOW! il primo contest musicale tutto al femminile promosso a livello nazionale da una Università. Per parlare di questo evento che, presso il centro Europa Experience – David Sassoli al civico 6 di Piazza Venezia, coniugherà per la prima volta insieme il mondo accademico e quello musicale femminile, sono stati coinvolti diversi relatori, oltre che protagonisti del mondo del giornalismo e dello spettacolo.

Va detto innanzitutto che WOW! rappresenta un’iniziativa inedita nel panorama universitario ed istituzionale italiano che, come promotori, vede oltre al Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi della Tuscia anche gli animatori di Radio Tuscia Events, due strutture impegnate per valorizzare il talento e la creatività delle donne attraverso la musica. Madrina di questa prima edizione di WOW! sarà Cinzia Tedesco, celebre jazz vocalist e artista di rilievo internazionale che, con la sua presenza in qualità di Testimonial ufficiale dell’iniziativa, conferma l’alto profilo qualitativo del progetto, tanto da poter offrire alle partecipanti un esempio d’eccellenza nel panorama della musica d’autore e della ricerca vocale. La regia organizzativa di questo innovativo percorso musicale, si avvale del sostegno di importanti realtà come l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Viterbo nella persona del Presidente Dr. Antonio Maria Lanzetti, la CNA di Viterbo e Civitavecchia importante partner impegnato nel sostenere le imprese creative e i talenti locali, oltre che dell’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0” e Radiostampa 2.0 coinvolte come media partener. La direzione artistica di WOW! è stata affidata ad Elisa Spinelli e ai giornalisti e conduttori radiofonici Fabrizio Silvestri e Maurizio Lozzi che, insieme alla Presidente del CUG dell’Università degli Studi della Tuscia, Prof.ssa Sonia Maria Melchiorre, e Stefania Capati, Direttrice Responsabile di Radio Tuscia Events, seguiranno con i membri della giuria, presto designati, le tre serate dal vivo programmate presso il Class Club di Viterbo, nota e storica realtà del panorama musicale viterbese. I dettagli ed il regolamento del contest sono già disponibili al link ufficiale: https://radiotusciaevents.com/wow-contest-prima-edizione/