Al via il concorso “Se ami qualcuno portalo a Fumone”

Fumone, Campoli: “Valorizare il centro storico e l’identità romantica del nostro borgo”

È stato acceso ieri pomeriggio, domenica 8 febbraio, l’“Angolo degli innamorati” nel centro storico di Fumone, dando ufficialmente il via all’edizione 2026 di San Valentino a Fumone e al concorso social “Se ami qualcuno portalo a Fumone”, promosso dal Comune di Fumone. L’accensione è stata accompagnata da un video pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco Matteo Campoli, nel quale sono state illustrate le regole del concorso che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 22 febbraio. Da ieri e fino a domenica 22 febbraio sarà possibile scattare una foto presso l’“Angolo degli innamorati”, caricarla su Facebook e taggare il sindaco Matteo Campoli. La foto che, alle ore 24:00 del 22 febbraio, avrà ottenuto il maggior numero di “like” si aggiudicherà il premio finale: una notte nel centro storico di Fumone, presso l’unico Centro Spa, in una camera con vasca idromassaggio e Bagno Turco. La proclamazione dei vincitori è in programma lunedì 23 febbraio. I vincitori potranno usufruire della suite dal lunedì al venerdì, secondo le modalità previste dal regolamento. “Con San Valentino – dichiara il sindaco di Fumone Matteo Campoli – vogliamo continuare a valorizzare il nostro centro storico e l’identità romantica del borgo, offrendo un’occasione semplice ma significativa per vivere Fumone in modo autentico. L’“Angolo degli innamorati” e il concorso “Se ami qualcuno portalo a Fumone” sono un invito a fermarsi, a condividere un momento e a scoprire il nostro paese anche attraverso l’amore e le emozioni. È un’iniziativa che unisce promozione turistica, partecipazione e senso di comunità”