Al teatro Narzio “La Leadership X Tutti” di Gigi De Palo

Subiaco, Un altro evento per “Subiaco Capitale Italiana del Libro” dà il via al nuovo anno

Con il nuovo anno continuano gli appuntamenti di “Subiaco Capitale Italiana del Libro “, che ospiterà venerdì 9 gennaio , alle ore 18.00, il Teatro Narzio prossimo Gigi De Palo con “La Leadership X Tutti”. Il talk “La Leadership X Tutti” con protagonista Gigi De Palo, autore e voce autorevole del panorama culturale e sociale italiano, è Presidente della Fondazione della Natalità ed Ideatore degli Stati Generali della Natalità. L’incontro prende spunto dall’omonimo libro “La Leadership X Tutti” e propone una riflessione semplice e concreta su un tema che riguarda ciascuno di noi: la leadership intesa non come privilegio di pochi ma come responsabilità quotidiana, fatta di scelte, relazioni e attenzione agli altri. Un messaggio attuale, capace di parlare a giovani, famiglie, educatori, professionisti e cittadini. Gigi De Palo, noto per il suo impegno pubblico e culturale, accompagnerà i presenti in un dialogo aperto sui valori della partecipazione, del prendersi cura e del contributo personale alla vita della comunità. A moderare l’incontro sarà la giornalista Valentina Renzetti. Soddisfazione viene espressa dall’Assessore alla Cultura del Comune di Subiaco, Ludovica Foppoli, che sottolinea il valore dell’iniziativa all’interno del percorso culturale della Città: “Questo appuntamento rappresenta pienamente lo spirito di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025: portare i libri fuori dalle pagine e trasformarli in occasioni di confronto, crescita e consapevolezza. La leadership di cui parla Gigi De Palo è una leadership quotidiana, fatta di relazioni e responsabilità ed è un messaggio importante per tutta la nostra comunità”. L’evento rientra nel programma ufficiale di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025 che continua a proporre incontri con protagonisti della cultura nazionale, rafforzando

il ruolo della Città come luogo di dialogo, idee e partecipazione. Sarà possibile partecipare inviando un’e-mail all’indirizzo

subiacocapitaleitalianalibro25@gmail.com