Al Cnr presentazione dell’osservatorio della pizza napoletana nel mondo

In occasione della giornata Mondiale della Pizza, presentazione al Cnr dell’Osservatorio Socio-Economicodella Pizza Napoletana nel mondo

Quanto costa una vera Pizza Napoletana “Margherita” da Nord a Sud Italia? E qual è il ruolo delle donne in un mestiere ancora percepito come maschile?

A queste e ad altre domande risponderà l’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana nel mondo (OSPEN), che verrà presentato per la prima volta a Roma venerdì 16 gennaio alle ore 10.00 presso la Sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) in Piazzale Aldo Moro 7.

L’evento “La Pizza Napoletana in Numeri”, organizzato dal Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Dsu), Università degli Studi di Napoli Parthenope, Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e Confcommercio Regione Campania, sarà un viaggio nei dati di un fenomeno globale. Un comparto che solo nel nostro Paese vale 15 miliardi di euro l’anno, conta 40.000 pizzerie e dà lavoro a oltre 100mila persone, con 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno.

L’Osservatorio non si limita solo a fotografare il presente, ma avvia studi innovativi mirati: dai risultati del primo hackathon dedicato, che a luglio ha riunito a Napoli oltre 50 tra ricercatori, accademici e professionisti; al ruolo della donna nel business, attraverso un’indagine per esplorare la presenza femminile, spesso predominante nella sala ma ancora rara al forno; fino all’indicatore del prezzo della “Margherita”, grazie ad uno studio in grado di mappare il costo della pizza simbolo in Italia e capirne le differenze territoriali, partendo dai dati di oltre 100 pizzerie.

La presentazione sarà arricchita da un live show-cooking dei Maestri Pizzaioli dell’AVPN, che trasformeranno la teoria in pratica, dimostrando l’arte patrimonio UNESCO. Ricercatori del Cnr interverranno,invece, per svelare la scienza dietro al successo: dalla scelta delle farine ai segreti della lievitazione.

L’incontro è rivolto in particolare agli studenti degli Istituti Alberghieri del Lazio, per raccontare ai futuri professionisti le opportunità di un settore in continua espansione e internazionalizzazione.

L’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) è l’ente internazionale che dal 1984 tutela e promuove nel mondo la vera pizza napoletana, il suo disciplinare e la figura del pizzaiuolo tradizionale, la cui arte è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO.

INTERVENGONO:

Saluti istituzionali Cnr

Salvatore Capasso, Direttore Cnr-Dsu; Raffaele Fiorentino, Direttore Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, Università Parthenope; Rocco Agrifoglio, Direttore Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana (OSPEN); Antonio Pace, Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN); Massimo Di Porzio, Presidente FIPE-Confcommercio Regione Campania; Elisa Di Giovanni, ricercatrice Istituto di studi sul Mediterraneo (Cnr-Ismed).

DIMOSTRAZIONE PRATICA A CURA DEI MAESTRI PIZZAIOLI AVPN:

Gaetano Genovesi, Pizzaiolo Verace Senior AVPN e titolare della pizzeria Gaetano Genovesi (NA); Paolo Surace, Segretario Generale AVPN e titolare della pizzeria centenaria Mattozzi a Piazza Carità (Na); Peter Alfredo Surace, Istruttore AVPN; Umberto Mauriello, Istruttore AVPN e titolare della pizzeria La Pineta, Castelvenere (BN); Alberto Lento, Pizzaiolo Verace Senior della Pizzeria L’Angolo di Napoli (Roma).

RICERCATORI CNR

Antonello Bonfante, Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (Cnr-Isafm); Gianfranco Mamone, Istituto della Scienza dell’Alimentazione (Cnr-Isa).

MODERANO:

Fiorella Anzano (Università Parthenope), Stefano Carboni(AVPN), Silvia Mattoni (Cnr-Dsu).