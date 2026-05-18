AL CINEMA ADRIANO L’ANTEPRIMA DI SPYNE

ANTEPRIMA A ROMA

Lunedì 18 maggio – Cinema Adriano, Piazza Cavour 22

Saranno presenti Stefano Cassetti, Giorgia Fiori, Alessandro Cremona e la regista Anna Antonelli

Ore 20:00 – Photocall

Ore 20:30 – Inizio proiezione

CREATIONS FACTORY

presenta

SPYNE

regia di

ANNA ANTONELLI

con

STEFANO CASSETTI

GIORGIA FIORI

ANDREA BRUSCHI

IVAN FRANEK

ALESSANDRO CREMONA

DAL 21 MAGGIO NEI CINEMA

ANTEPRIMA IL 18 MAGGIO AL CINEMA ADRIANO DI ROMA

TRAILER

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Pierre, ex spia corsa, vive una nuova condizione di vita dopo essere diventato tetraplegico, ma il suo passato torna a minacciarlo. Arriverà nelle sale italiane dal 21 maggio “Spyne”, thriller d’esordio di Anna Antonelli, ispirato ad una storia vera, prodotto e distribuito da Creations Factory.

Nel ruolo del protagonista c’è Stefano Cassetti (Into The Night, Anthracite, The Twisted Tale of Amanda Knox), affiancato da Giorgia Fiori (Cyr@no.org, Ancora volano le farfalle, La spiaggia dei gabbiani), Andrea Bruschi (Ferrari, Lamborghini, House of Gucci), Ivan Franek (La grande bellezza, Brucio nel vento, Il Sol dell’avvenire), Alessandro Cremona (007 Spectre, Romanzo criminale, Padre Pio).

Scritto da Paolo Fittipaldi, “Spyne” vede la fotografia di Matteo De Angelis, il montaggio di Angelo D’Agata e le musiche Filippo Quaglia e Raffaele Rebaudengo, con la distribuzione internazionale affidata a Blue Eyes Film.

Il film, finanziato nell’ambito del PR FESR Liguria 2021–2027, verrà proiettato in anteprima il 18 maggio alle ore 20 al cinema Adriano di Roma (Piazza Cavour), premiere il 21 maggio alle ore 21 al cinema Anteo di Milano (Piazza XXV Aprile), cast in sala il 24 maggio alle ore 20 al cinema Sivori di Genova (Salita Santa Caterina, 54).

SINOSSI

Pierre, ex agente segreto, ha lasciato alle spalle una vita fatta di missioni e segreti per costruirsi un’esistenza ordinaria. Ma il passato non si cancella. Quando una grave malattia lo rende tetraplegico, i segreti che custodisce tornano a galla e diventano oggetto di interesse per forze oscure. Inizia così una resa dei conti che mette in gioco non solo la sua vita, ma anche la verità su un sistema di intelligence che non perdona.



GENERE: Thriller

DURATA: 96′

ANNO: 2025

PAESE: Italia