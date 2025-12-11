“Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi” l’ultimo libro di Pier Ferdinando Casini

Roma, Grazioli: “Un’importante visione d’insieme dei problemi nazionali ed internazionali”

Una serata molto interessante quella di mercoledì, con l’ultimo appuntamento annuale del sodalizio “Europa Forum”, che ha visto al Focolare Meeting Point di Roma, l’on.Pier Ferdinando Casini a presentare il suo ultimo libro “ Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”. L’evento è stato diretto dalla coordinatrice dell’Europa Forum Rita Padovano, che ha presentato l’illustre ospite, ponendo anche una serie di domande dirette all’attuale situazione politica dell’Italia e dell’attuale posizione in Europa. Pier Ferdinando Casini è il più longevo parlamentare nella storia della Repubblica Italiana Un vero primato dal 1983 ininterrottamente, deputato, europarlamentare, senatore, (eletto nel 2022) continua la sua attività politica, intervenendo su temi di attualità, come i diritti dei giovani, le politiche sociali, l’Unione Europea e la situazione internazionale, partecipando anche a dibattiti pubblici. Oltre alla carica istituzionale, è docente di “Geopolitica del Mediterraneo” alla LUMSA di Roma e ricopre ruoli onorari in organizzazioni internazionali. Una carriera di tutto rispetto che ora trova spazio nelle pagine del suo ultimo libro, “Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi. Il volume è una raccolta dei suoi più importanti discorsi fatti in Parlamento, pagine e pagine che riportano alla memoria alcuni dei fatti più eclatanti che l’hanno visto protagonista o dei quali è stato comunque un acuto osservatore. Sì, perché da quel 1983 Casini ha vissuto importanti momenti storici della politica italiana, il terremoto di Tangentopoli nel 1992 e la fine della cosiddetta Prima Repubblica, l’entrata in scena di Silvio Berlusconi, fino ad arrivare ai primi anni Duemila e alla sua elezione a presidente della Camera dei Deputati (2001-2006), la terza alta carica dello Stato. Ha poi “rischiato” di raggiungere l’apice della Nazione, la Presidenza della Repubblica, per poi proseguire il suo operato a Palazzo Madama. “Oggi l’Europa resta l’unica carta che abbiamo -ha affermato toccando il tema dei rapporti con gli Stati Uniti e Russia- per giocare da protagonisti nel mondo. Noi abbiamo a che fare con la Cina, la Russia, i dazi di Trump e abbiamo una sola strada: l’Europa. E dobbiamo farla in fretta, altrimenti lasceremo ai nostri figli la sudditanza al potente di turno” Si tratta di mettere in pratica le profetiche parole di Alcide De Gasperi: «Se siamo uniti saremo forti, se siamo forti saremo liberi», che già 50 anni fa aveva predetto che saremo giunti a questo punto”. Tra il folto pubblico anche il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli (nella foto con Casini), che ha avuto modo di confrontarsi a conclusione dell’evento con il Presidente Casini, che ha apprezzato molto le acute osservazioni dell’avv. Grazioli. “E’ stata una bella serata -ha commentato il Sindaco Grazioli- un’analisi dettagliata del Presidente Casini, che grazie alla sua lunga carriera politica ha vissuto direttamente diversi periodi storici. Il suo intervento è stato importante perché ha affrontato una visione d’insieme dei problemi nazionali ed internazionali, dando una chiave di analisi cristallina”. Diversi gli interventi dei presenti verso i quali l’on. Casini ha risposto con coinvolgimento. Una serata all’insegna dei ricordi e dei temi caldi dell’attualità, dalla realtà nazionale a quella europea e mondiale, il tutto reso interessante con l’estro equilibrato e dialogante, che da sempre contraddistingue la dott.ssa Rita Padovano, che ha già invito al prossimo appuntamento il primo del 2026 con il giornalista ex direttore dell’Espresso Marco Damilano.