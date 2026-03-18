Air Seychelles lancia il nuovo volo su Roma



Prolungati fino al 31 maggio i collegamenti diretti da Parigi per garantire maggiore connettività con l’Europa

Air Seychelles annuncia il lancio di un nuovo collegamento aereo verso Roma (FCO) con due voli a settimana, rafforzando la connettività tra le Seychelles e i principali mercati europei. Questa nuova rotta arriva in un momento cruciale per il settore turistico, garantendo ai viaggiatori un accesso continuo, affidabile e più diretto verso l’arcipelago.

Il servizio, operativo a partire dal 28 marzo, sarà effettuato due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, con aeromobili Airbus A320neo e includerà una breve sosta tecnica a Hurghada.

HM 1003 – Roma / Seychelles: partenza 18:50 – arrivo 07:15 (+1)

HM1004 – Seychelles / Roma: partenza 08:30 – arrivo 17:30

L’Italia rappresenta da sempre uno dei mercati europei più importanti per le Seychelles, contribuendo in modo significativo agli arrivi turistici. Mantenere collegamenti aerei solidi e affidabili con questo mercato è particolarmente rilevante in un contesto globale ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche, che hanno comportato la chiusura di parte dello spazio aereo del Golfo e la sospensione temporanea di voli di altri vettori chiave.

In parallelo, Air Seychelles conferma il prolungamento dei voli diretti da Parigi Charles de Gaulle fino al 31 maggio, rafforzando ulteriormente le possibilità di viaggio dall’Europa continentale.

Sia il nuovo collegamento con Roma sia l’estensione della rotta da Parigi sono frutto di una stretta collaborazione tra il Governo delle Seychelles e i principali stakeholder del settore, uniti nell’obiettivo di garantire la connettività internazionale del Paese.

Air Seychelles ringrazia il Governo delle Seychelles, il Ministero dei Trasporti, Porti e Aviazione Civile, la Seychelles Civil Aviation Authority, la Seychelles Airports Authority e tutti i partner coinvolti per il supporto che ha reso possibili queste iniziative.

I voli saranno operativi (orari locali) il mercoledì e il sabato. Le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.airseychelles.com, presso i Guest Contact Centres di Mahé e Praslin e tramite le agenzie di viaggio.