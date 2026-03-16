lunedì, Marzo 16, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Agroalimentare, Confeuro: “Ok numeri Ue ma non c’è nulla da festeggiare”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Agroalimentare, Confeuro: “Ok numeri Ue ma non c’è nulla da festeggiare”

“Nel 2025 il commercio agroalimentare europeo raggiunge nuovi record. Tuttavia scende il surplus, con una riduzione di 13,3 miliardi di euro. A certificarlo è un nuovo report dell’Unione Europea ma, in fin dei conti, non c’è davvero molto da festeggiare. È chiaro: i numeri confermano che l’agricoltura continentale rappresenta un asset strategico capace di resistere alle guerre commerciali, ai conflitti bellici e alle congiunture economiche negative. Ma, se si entra in un’analisi più approfondita, emerge come all’aumento delle esportazioni abbia corrisposto un incremento ancora maggiore delle importazioni: un dato che, nel lungo periodo, potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per le politiche agricole comuni europee. Come Confeuro riteniamo infatti necessario rafforzare il sostegno a determinate produzioni europee, così da renderle più competitive sui mercati globali e maggiormente in grado di resistere nei momenti delicati come l’attuale contesto internazionale, segnato da conflitti, instabilità economica e dall’impatto sempre più evidente dei cambiamenti climatici. Non bisogna cullarsi sugli allori, ma guardare con attenzione al presente e soprattutto al futuro, intervenendo in quei comparti in cui l’Europa resta ancora poco produttiva e fortemente dipendente dalle importazioni. L’obiettivo deve essere chiaro: rafforzare la sovranità alimentare del continente e garantire una maggiore autonomia dal punto di vista agroalimentare”.

Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei.

Previous article
Fiumicino, arte e psicologia sul Lungomare: Cadenze Letterarie racconta la terapia reichiana
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

VIP4PADEL

SPORT Marianna Dima - 0
DA Mercoledì 4 MARZO IN PRIMA SERATA SU SPORTITALIA CONDUCE ANTHONY PETH Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare. Sulla...
Read more

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Fiumicino, arte e psicologia sul Lungomare: Cadenze Letterarie racconta la terapia reichiana

LA VOCE DEL LETTORE 0
Una serata in cui un libro diventa il punto...

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Città italiane non a misura di anziano. Intervenire”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Città italiane non a misura di...

Hokusai a Roma: la grande retrospettiva a Palazzo Bonaparte

PRIMO PIANO 0
Un viaggio nell’arte giapponese tra bellezza, colore e innovazione Dal...

Articoli più letti

Fiumicino, arte e psicologia sul Lungomare: Cadenze Letterarie racconta la terapia reichiana

LA VOCE DEL LETTORE 0
Una serata in cui un libro diventa il punto...

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Città italiane non a misura di anziano. Intervenire”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Città italiane non a misura di...

Hokusai a Roma: la grande retrospettiva a Palazzo Bonaparte

PRIMO PIANO 0
Un viaggio nell’arte giapponese tra bellezza, colore e innovazione Dal...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)