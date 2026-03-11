Agricoltura, Confeuro: “Bene piattaforma Ue. Ruolo donne fondamentale”

Confeuro accoglie con soddisfazione la nuova piattaforma europea “Women in Farming”, un’iniziativa che nasce dalla constatazione di un dato ancora fortemente squilibrato nel settore primario: solo il 32% delle aziende agricole nell’Unione Europea è gestito da donne e appena il 3% è guidato da imprenditrici agricole under 40. La piattaforma punta a promuovere programmi nazionali di mentoring, favorire la condivisione di buone pratiche tra i Paesi e valorizzare il networking tra le donne agricoltrici, contribuendo così a rafforzarne la presenza e il ruolo nel comparto agricolo. Finalmente l’Unione Europea si muove su questioni storiche che denunciamo da tempo – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei -. La piattaforma rappresenta uno strumento importante per rivitalizzare il settore primario anche su questo fronte e per valorizzare il ruolo cruciale delle donne in agricoltura. Il dato più eclatante e che deve essere assolutamente invertito riguarda proprio le giovani: soltanto il 3% delle imprese agricole under 40 è guidato da una donna. Si tratta di un dato preoccupante, che si collega anche al limitato coinvolgimento delle nuove generazioni nel settore agricolo. Per questo – prosegue Tiso – è necessario lavorare con decisione per rendere il comparto agricolo più attrattivo, creando condizioni favorevoli per l’imprenditoria femminile e giovanile, favorendo l’accesso alla terra, al credito e all’innovazione. Rafforzare il legame tra giovani, donne e agricoltura significa sostenere l’Italia – ma anche l’Europa – come eccellenza agroalimentare a livello internazionale, valorizzando produzioni di qualità nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza alimentare e della sostenibilità”.