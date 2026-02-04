mercoledì, Febbraio 4, 2026

Agricoltura, Confeuro: "Bene Ismea e Regione Lazio. Puntare su terra e giovani"

PRIMO PIANO
Agricoltura, Confeuro: “Bene Ismea e Regione Lazio. Puntare su terra e giovani”

“Accogliamo con grande favore l’iniziativa promossa da Regione Lazio e Ismea sugli strumenti per il ricambio generazionale e il sostegno alla giovane imprenditoria in agricoltura. Si tratta di temi centrali per Confeuro, che da sempre rappresentano uno dei nostri principali cavalli di battaglia, come dimostra anche l’indagine “Agri Under 35”, recentemente realizzata insieme all’Istituto Piepoli». Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, che sottolinea come “ci troviamo di fronte a un passaggio cruciale per garantire al sistema agroalimentare italiano una prospettiva solida e un futuro duraturo, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e occupazione giovanile”. L’auspicio – prosegue Tiso – è che l’iniziativa di Ismea nel Lazio possa essere replicata anche nelle altre regioni italiane. In tal senso, è importante ricordare che Ismea ha già sottoscritto con Regione Lazio e Arsial un protocollo d’intesa finalizzato allo sviluppo di analisi, attività di monitoraggio e alla corretta divulgazione di strumenti strategici come l’accesso alla terra e il ricambio generazionale. Si tratta di un percorso fondamentale che Confeuro promuove da tempo. Proprio per questo, già nel mese di febbraio saremo in Abruzzo e in Basilicata per raccontare ai giovani le possibilità e le opportunità che il mondo agricolo può offrire. Il settore della terra – conclude Tiso – rappresenta da sempre un veicolo di sviluppo, crescita economica e socialità, e può tornare a essere protagonista nel futuro del Paese”.

