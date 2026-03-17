🛡️ Spirit Warrior OCR Bootcamp
Ad Ardea (RM) si trova Spirit Warrior OCR Bootcamp, un campo dedicato all’allenamento OCR e alla preparazione Spartan.
Il campo è attivo da quasi 6 anni e dal 2022 fa ufficialmente parte del gruppo Spartan SGX, grazie al nostro coach Stefano, certificato Spartan SGX.
Qui ci alleniamo per sviluppare le qualità fondamentali delle gare a ostacoli:
💪 forza
🏃 resistenza
⚡ agilità
🧠 mentalità
Il nostro team
Stefano, con un’esperienza ventennale nella pratica sportiva e decennale nel mondo OCR, guida il campo come coach OCR e Spartan SGX, portando pratica continua e competenza maturata in anni di gare e allenamenti.
Elisa, con passione, dedizione ed esperienza decennale, accompagna come coach OCR i nostri Warrior Kids nel mondo OCR, avvicinandoli agli ostacoli con gioia, entusiasmo e amore.
Sa motivare e coinvolgere ogni bambino, trasformando l’allenamento in un’esperienza divertente, educativa e sicura.
🌟 Perché sceglierci
✔ 10 anni di esperienza nel mondo OCR
✔ Staff qualificato e riconosciuto Spartan SGX
✔ Un team pronto ad accogliere chiunque voglia mettersi in gioco e superare i propri limiti
✔ L’unico campo Spartan SGX attualmente riconosciuto nel Centro Italia, dove principianti e appassionati possono crescere in un ambiente sicuro e stimolante.
🔥 Allenati con noi
🔥 Sfida i tuoi limiti
🔥 Diventa parte della famiglia Spirit Warrior
📍 Spirit Warrior OCR Bootcamp – Ardea (RM)
Ad Ardea nasce il primo e unico campo SGX Spartan Race del Centro e Sud Italia
🛡️ Spirit Warrior OCR Bootcamp