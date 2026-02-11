“Abracadown”: la storia del musical che ha cambiato lo sguardo dell’Italia, diventa una mostra fotografica con tanto di “Walk of Fame”.



Fino al 15 febbraio 2026 Galleria dei Miracoli via del Corso



I sorrisi del cast del musical “Abracadown” hanno conquistato ancora una volta la platea.

Anche se in questa occasione non c’era un palco, perché la loro storia si è trasformata in una mostra fotografica.

Una sfida vinta contro ogni pronostico, quella che ha trasformato il sogno in una realtà.

“Abracadown”, il musical che ha cambiato lo sguardo dell’Italia si racconta attraverso una mostra fotografica che parte da Roma alla Galleria dei Miracoli in via del Corso, dove sarà allestita fino al 15 febbraio 2026.

Il progetto che in soli 2 anni ha permesso alle speranze di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down, tra cui:

Valerio Speziale, Eugenio Torrente, Alice Benedetti, Emanuele Raffaelli, Cristian Garzon, Davide de Luigi, Eugenio Torrente , Alessandra Camerani, Giacomo Mattia, Anna Tagliabue, Silvia Passaretti, Nicolas Confaloni, Federico Rossini, Alan Nitti ,

Raniero Campea, di calcare i palcoscenici più prestigiosi d’Italia come veri professionisti dell’illusione e del musical, adesso è raccolto in una serie di scatti che colpiscono per sguardi, gesti, emozioni che escono dalle fotografie in bianco e nero.

L’idea dello spettacolo e della mostra nasce da Francesco Leardini e Danilo Melandri, che hanno coinvolto la bravissima fotografa Stefania Carraturo, per raccontare, tappa dopo tappa, un viaggio fatto di gioia, sorrisi,

difficoltà superate con la forza di un cast, anzi di una squadra, unito da un obiettivo comune: dimostrare che il limite è solo negli occhi di chi guarda.

Il nuovo progetto è stato inaugurato da Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina. Non solo una semplice esposizione fotografica, ma a testimonianza urlata di chi ha creduto in un’idea quando nessuno pensava fosse possibile.

Dai primi passi ai premi nazionali, fino al traguardo più ambizioso: l’apertura della prima Accademia dello Spettacolo dedicata e la realizzazione di un film dove i ragazzi sono i reali protagonisti, senza “se” e senza “ma”.

I visitatori potranno seguire un percorso tra le foto, i cimeli e i premi ricevuti, tra cui la laurea di Federico Rossini, discussa proprio sul progetto Abracadown, e il racconto dei protagonisti presenti.

Ingresso gratuito presso Galleria dei Miracoli via del Corso 528, orari 15.00 – 20.00 Roma