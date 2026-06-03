A Rocca di Cave una domenica speciale per la Giornata Mondiale degli Oceani. Il 7 giugno installazioni immersive, visite guidate e spettacoli al planetario per scoprire acqua, aria, Terra e Universo

Il Sistema Museale Rocca di Cave (SMuRC) continua ad ampliare il proprio raggio d’azione attraverso collaborazioni con importanti realtà culturali nazionali e la sperimentazione di nuovi linguaggi per la divulgazione scientifica.



In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani (World Oceans Day), che si celebra l’8 giugno, domenica 7 giugno 2026 lo SMuRC, in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave, propone una giornata interamente dedicata alla scoperta dell’acqua, dell’aria, della Terra e dell’Universo, con attività pensate soprattutto per bambini e famiglie. Gli eventi si svolgeranno a numero limitato e su prenotazione.



Tra gli appuntamenti più originali della giornata spicca “Nuvola d’Acqua e d’Aria”, un’esperienza immersiva che unisce arte, teatro e divulgazione scientifica per accompagnare i più piccoli, a partire dai 3 anni, alla scoperta dei fenomeni naturali che regolano la vita sul nostro pianeta. L’installazione, messa in scena da Casa del Contemporaneo di Napoli e ideata e realizzata in collaborazione con Le Nuvole Scpa, partner che cura il progetto didattico dello SMuRC, nasce dall’incontro tra il linguaggio performativo, la ricerca educativa e la creatività della designer internazionale Monica Förster, sviluppata a partire da un’intuizione di Luciana Florio.

Attraverso un approccio sensoriale e interattivo, il teatro diventa uno pstrumento per affrontare temi scientifici di grande attualità e rilevanza sociale, come la tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse idriche e la qualità dell’aria. Un linguaggio capace di coinvolgere i bambini non solo sul piano cognitivo, ma anche attraverso l’esperienza diretta, l’immaginazione e le emozioni.



I piccoli partecipanti entreranno scalzi all’interno di una grande nuvola di tessuto bianco e leggerissimo, un soffice batuffolo d’aria che si trasformerà in uno spazio di scoperta e meraviglia. Qui prenderà vita il racconto di un lungo viaggio intorno alla Terra, seguendo il percorso dell’acqua tra cielo, montagne, fiumi e oceani. Ad accompagnarli sarà Gaia, interpretata da Sandra Mouaikel, protagonista di una narrazione poetica che guiderà i bambini attraverso i processi dell’evaporazione, della formazione delle nuvole e del ciclo dell’acqua.



«Tra suggestioni visive, parole, movimento e partecipazione attiva, i bambini saranno coinvolti in un’esperienza che stimola la curiosità scientifica e la consapevolezza ambientale, facendo comprendere in modo semplice e coinvolgente quanto acqua e aria siano beni preziosi e indispensabili per la vita», conclude Mariangela D’Aquino, direttrice dello SMuRC.



“Nuvola d’Acqua e d’Aria” andrà in scena alle ore 11.00, 12.30 e 15.30 nello spazio antistante il Planetario, in Via Colle Pozzo 1, Rocca di Cave.



La giornata si completerà con le visite guidate al Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” (ore 11.00 e 15.00) e con lo spettacolo full-dome “Dalla Terra all’Universo” (ore 12.00 e 15.00) al Planetario di Rocca di Cave. Due esperienze che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio: dalla scoperta della storia geologica del territorio e dei suoi straordinari reperti fossili fino all’esplorazione del cielo e dell’evoluzione delle conoscenze astronomiche. Un percorso che intreccia ambiente, scienza e Universo, confermando la vocazione dello SMuRC a promuovere una divulgazione scientifica coinvolgente, accessibile e capace di parlare a tutte le età.



Ingresso ai siti gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria con acquisto anticipato online.

Prenotazioni: smurc-prenotazioni.sumupstore.com

Informazioni: smurc@lenuvole.com



SMuRC – Sistema Museale Rocca di Cave



Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” e Stazione Astronomica

Via della Torre, 30 – 00030 Rocca di Cave (RM)



Planetario e Giardino dei Dinosauri

Via Colle Pozzo, 1 – 00030 Rocca di Cave (RM)



Scogliera Cretacica Fossile

Via di Genazzano – 00030 Rocca di Cave (RM)