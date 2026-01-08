A Firenze San Valentino corre sull’onda dell’amore



Arte, emozioni e momenti da condividere nella città simbolo del romanticismo

Firenze si conferma come una delle mete più romantiche in assoluto, capace di offrire un’atmosfera unica grazie alla sua bellezza senza tempo, agli scorci suggestivi e a un patrimonio artistico che racconta sentimento e poesia. Tra passeggiate lungo l’Arno, vicoli storici e panorami iconici, la città invita a vivere San Valentino come un’esperienza da condividere. In questo scenario si inserisce la Run for Meyer, reinterpretata per l’occasione come “Run for Love”: un’iniziativa che propone alle coppie di correre scegliendo liberamente i luoghi più romantici della città, unendo il gesto simbolico dell’amore a quello della solidarietà. A rendere l’esperienza ancora più romantica e speciale contribuisce l’FH55 Hotel Villa Fiesoleche, con uno speciale pacchetto dedicato, offrirà ai propri ospiti un weekend da sogno.

San Valentino, celebrato ogni anno il 14 febbraio, è universalmente riconosciuto come la festa degli innamorati, ma le sue origini affondano in una storia antica, sospesa tra realtà e leggenda. La ricorrenza prende il nome da Valentino, vescovo di Terni vissuto nel III secolo d.C. che, secondo la tradizione, sfidò l’imperatore Claudio II celebrando matrimoni segreti tra giovani innamorati nonostante il divieto imposto ai soldati di sposarsi. Proprio questo gesto di difesa dell’amore e del legame affettivo gli costò la vita, trasformandolo nel tempo nel simbolo di un sentimento capace di resistere alle imposizioni e alle difficoltà. Un’altra leggenda racconta che Valentino fosse solito donare fiori alle coppie che si rivolgevano a lui, benedicendo le loro unioni, mentre alcune fonti medievali collegano la data del 14 febbraio all’inizio della stagione degli amori, quando, secondo l’immaginario dell’epoca, gli uccelli iniziavano il corteggiamento. Storia, mito e poesia si intrecciano così dando vita a una festività che, nei secoli, ha assunto un valore universale, diventando un’occasione per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

In questo contesto, Firenze rappresenta una delle cornici più naturali e suggestive in cui vivere San Valentino: città d’arte, di poesia e di bellezza assoluta, il Capoluogo Toscano è da sempre associata all’idea di romanticismo, non solo per i suoi monumenti iconici, ma per l’atmosfera che si respira passeggiando tra le sue strade, osservando il riflesso dei palazzi sull’Arno o perdendosi nei vicoli dell’Oltrarno. È una città che valorizza lo sguardo condiviso, la scoperta reciproca, rendendo ogni esperienza più intensa e memorabile, dai ponti storici ai lungarni, dalle piazze rinascimentali ai giardini nascosti, Firenze offre infiniti scenari in cui l’amore trova spazio per esprimersi in modo autentico, lontano dall’eccesso e vicino all’emozione pura. Proprio questa dimensione intima e coinvolgente rende Firenze il luogo ideale per festeggiare San Valentino in modo diverso, scegliendo esperienze che vadano oltre i gesti tradizionali. In occasione della festa degli innamorati, la città si presta a essere vissuta anche attraverso attività condivise, capaci di unire benessere, scoperta e complicità. Tra queste, la Run for Meyer si inserisce come un’iniziativa dal forte valore simbolico, trasformandosi in una vera e propria “run for love”. Non una gara competitiva, ma un’esperienza da vivere in coppia, in cui ciascuno può scegliere liberamente dove correre o camminare, costruendo il proprio percorso personale tra i luoghi più romantici della città.

Correre insieme a Firenze, in questo periodo dell’anno, significa attraversare scenari che sembrano nati per raccontare storie d’amore: i lungarni al mattino presto o al tramonto, quando la luce avvolge l’Arno in tonalità calde e morbide, i viali alberati delle Cascine, perfetti per condividere un ritmo comune immersi nel verde, il Parco dell’Anconella, autentico e raccolto, ideale per chi cerca un contatto più diretto con la natura, le strade di San Niccolò e dell’Oltrarno, dove la città conserva un’anima intima e vissuta, fino ai percorsi che salgono dolcemente verso Piazzale Michelangelo, regalando viste panoramiche che rendono ogni passo un momento da ricordare. La Run for Meyer, vissuta in questo modo, diventa un gesto che unisce amore e solidarietà, trasformando San Valentino in un’occasione per condividere tempo, movimento ed emozioni, sostenendo al contempo una causa importante come quella dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Firenze, con la sua storia millenaria e il suo fascino senza tempo, si conferma così non solo come città simbolo dell’arte e della cultura, ma come luogo dell’amore per eccellenza, capace di accogliere e ispirare chi sceglie di celebrare il 14 febbraio in modo autentico, profondo e indimenticabile.

A rendere ancora più magico San Valentino ci pensa l’FH55 Hotel Villa Fiesole, elegante struttura affacciata sulle colline fiesolane, che per l’occasione ha ideato un pacchetto speciale dedicato alle coppie. Il soggiorno include una romantica cena presso lo splendido ristorante Serrae Villa Fiesole, 1 Stella Michelin e fiore all’occhiello dell’hotel, dove la cucina raffinata dello chef Antonello Sardi e l’atmosfera intima si uniscono a una vista privilegiata sulla città. Un’esperienza pensata per chi desidera celebrare il 14 febbraio in un contesto esclusivo, lontano dalla frenesia del centro ma a pochi minuti dai luoghi simbolo di Firenze.

Il Pacchetto di San Valentino include: uno o più pernottamenti; omaggio di benvenuto in camera all’arrivo; prima colazione giornaliera a buffet; cena di San Valentino di sabato 14 Febbraio 2026, bevande in abbinamento incluse, presso il Ristorante Serrae Villa Fiesole finemente decorato per la serata; petali in camera per un allestimento romantico.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a notte a partire da Euro 733,00 per due persone

Valido dal 13 al 18 febbraio 2026.

Menù cena di San Valentino:

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Stuzzichi di benvenuto

Ceviche di Cernia e Mazzancolle nostrane

Risotto ai Carciofi Az. Agricola Arcetri, Pecorino di Pienza Gran Riserva Caseificio Cugusi, colatura di Alici, Mandarini e Broccoli

Taglierini all’Uovo fatti in Casa alle Triglie, Sedano croccante e Finocchietto selvatico

Dentice Reale alla Brace, Cipolle fondenti, Radicchio e Cicoria

Pre-dessert

Cioccolato bianco, Frutti rossi e Peperoncino

Piccola pasticceria

Acqua minerale San Pellegrino e Panna

Caffè espresso

Inclusi i vini in abbinamento a cura del sommelier ( Il Calice di Benvenuto con Champagne L’Esquisse, Blanc de Noirs Extra Brut, Maison Moussé

Petite Arvine Vigne Rovettazz, Vallée D’Aoste D.O.C., Az. Agr. Grosjean

(inclusi nella misura di : 1 Flûte di Champagne L’Esquisse per persona, ed a seguire 2 calici per persona di Petite Arvine Vallée D’Aoste D.O.C.)