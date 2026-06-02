"Top 5 di questa settimana"

recenti notizie

80° Anniversario della Repubblica Celebrata a Caserta la ricorrenza del 2 giugno con una cerimonia.

NOTIZIE DI PRIMA PAGINA
Daniela Del Prete
Author: Daniela Del Prete
1 min.read
80° Anniversario della Repubblica Celebrata a Caserta la ricorrenza del 2 giugno con una cerimonia.
80° Anniversario della Repubblica Celebrata a Caserta la ricorrenza del 2 giugno con una cerimonia.

Caserta, 02 giugno. Nella giornata odierna in occasione del 80° anniversario della Repubblica, si è svolta una organizzata dalla Prefettura di Caserta in collaborazione con la Brigata bersaglieri “Garibaldi” e la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.

Le celebrazioni hanno avuto inizio con la deposizione di due corone di alloro presso il Monumento ai Caduti, quale simbolo di riconoscenza e memoria nei confronti di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita al servizio della Patria. Il momento commemorativo, presenziato dalla Prefetta di Caserta, dottoressa Lucia Volpe, dal Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Francesco Ferrara, dal Presidente della Provincia di Caserta, dottore Anacleto Colombiano e il Componente della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, dottore Emilio Saverio Buda, ha rappresentato un’occasione di riflessione sui valori fondanti della Repubblica e sul senso di appartenenza alla Nazione.

Successivamente nella Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, si è svolta la cerimonia militare aperta alla cittadinanza. Nel piazzale dell’alzabandiera schierata una Compagnia d’Onore Interforze composta da rappresentanze in armi di Esercito, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Presenti anche i Gonfaloni del Comune di Caserta, della Provincia di Caserta, dei Comuni di Bellona e di Mignano Monte Lungo – questi ultimi decorati di Medaglia d’oro al Valor Militare – e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Al termine dell’evento, nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta, si è svolto un convegno sugli 80 anni della fondazione della Repubblica e sono state conferite le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), al personale distintosi per meriti professionali e servizio reso alle istituzioni e alla collettività, sottolineando il valore dell’impegno quotidiano al servizio del Paese.

Previous article
Rai Cultura presenta “La Gravità del Superfluo – Daniele Sigalot”
Rai Cultura presenta “La Gravità del Superfluo – Daniele Sigalot”
Daniela Del Prete
Daniela Del Prete
Daniela Del Prete, nata a Napoli nel 1975, è una giornalista e stimata addetta stampa attiva in tutt'Italia. Direttrice della web tv Dagal Social e presidente dell'associazione Dagal Creations APS, gestisce l'ufficio stampa di numerosi eventi e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022. Premi: Ha ricevuto il Premio Special Award alla 76ª Biennale di Venezia, un premio a Barcellona per la web tv e il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022

Articoli più letti