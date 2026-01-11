2300 iscritti per la prima gara del Cross per Tutti 2026 – RunToDay

Nel gelo polare della Brianza, inizia a scaldarsi il Cross per Tutti 2026. Domenica 11 gennaio, la brughiera delle Groane di Cesano Maderno (via Fulvio Bracco 20) aspetta gli oltre 2300 iscritti che daranno vita alla prima gara della 15° edizione del circuito di corse campestri più partecipato d’Italia.

Si inizia subito con grandi numeri, quelli che da soli fanno notizia e che non hanno eguali su e giù per lo stivale. Migliaia di atleti da tutta la Lombardia (e non solo) e di tutte le età. Alla partenza ci sarà ancora il decano Oscar Iacoboni, che un mese fa ha festeggiato 88 anni, e poi giù giù fino ai piccolissimi che hanno compiuto 5 anni nella prima settimana di gennaio. Più “per tutti” di così…

Si riparte soprattutto in pieno clima invernale, con temperature sotto lo zero, almeno per le prime ore della mattina. Per i master over 50, che partiranno alle 9, salite e discese da affrontare su un fondo ghiacciato.

Al via della gara élite maschile (6 km) ci sarà il campione in carica Thomas Previtali (Atletica Vedano), già azzurro di triathlon. Avversari non facili per lui a partire dallo specialista Marco Zanzottera (GS Parco Alpi Apuane), ma soprattutto con Luca Andreis (Euroatletica 2002), primo l’anno scorso. Da seguire il bergamasco Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana), Marco Broggi (Daunia Running), Stefano Roncareggi (Triangolo Lariano), Azeddine Berrita (Cento Torri Pavia), Thomas Molgora (Athletic Team).

Anche tra le donne (4 km) si riparte dall’ultima vincitrice di Cesano, la triatleta under 20 Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone), che sfiderà Sara Gandolfi (Pro Sesto), già vincitrice tra i prati cesanesi. Con loro l’altra triatleta Laura Ceddia (Atletica Vedano), Francesca Baronchelli (DK Runners) e il temibile gruppo targato Bracco Atletica con Alice Piana, Silvia Signini e Nicole Coppa; da seguire la coppia del CUS Insubria Varese con le giovani Ilaria Mazzoccato e Francesca Gumier, e il gruppo Euroatletica 2002 con Marta Scerra, Giorgia Franzolini e Carola Fancellu.

FonteRUNTODAY – MONETTI CESARE