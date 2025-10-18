Piglio, Sulla questione dell’affidamento dell’impianto sportivo “G.Fraiegari” la lista civica “Con Piglio” corre in soccorso della maggioranza Felli

Dopo l’ultima seduta consiliare straordinaria, che aveva come unico punto all’ordine del giorno “Affidamento in concessione d’uso temporaneo alla Società ASD Piglio-Scalambra dell’impianto sportivo Gianni Fraiegari, per nove mesi nelle more di espletamento della gara “, è seguito un comunicato della civica “Con Piglio”, che con il fastidioso rumore di chi si arrampica sugli specchi, ha cercato di giustificare l’azione amministrativa criticata ed accuratamente analizzata dal gruppo di opposizione “Oltre”. Quest’ultimo rappresentato in assise comunale dai consiglieri Marco Camusi e Cristian Scarfagna , che più volte hanno sottolineato di essere soddisfatti che l’impianto sportivo “G.Fraiegari” sia tornato nella piena disponibilità del Comune e dunque della comunità pigliese, ma hanno anche sottolineato di non condividere la modalità a loro dire alquanto superficiale, con cui questo atto sia avvenuto. La lista civica “Con Piglio”, poi goffamente critica chiaramente il nostro articolo dello scorso 3 ottobre https://www.ilgiornaledellazio.it/2025/10/03/limpianto-sportivo-gianni-fraiegari-affidato-allasd-piglio-scalambra/ ma non lo fa nel rispetto del diritto di replica che prevede che avvenga sul giornale su cui è apparso l’articolo e dunque il nostro come l’etica giornalistica vuole, ma usa un giornale online che si presta a queste farse. I fatti della seduta consiliare sono stati illustrati in modo cristallino, il Sindaco Mario Felli ha dato lettura della ricostruzione cronologica partendo dalla convenzione siglata nel 2010 dall’allora Amministrazione Cittadini fino ai recenti fatti che ne hanno determinato la fine della convenzione, la minoranza (erano presenti solo i consiglieri di Oltre), ha evidenziato le numerose falle del procedimento ultimo, messo in atto dall’Amministrazione, sono intervenuti il Vice Sindaco Mauro Federici ed il consigliere allo sport Marco Mapponi: e dunque quale posizione non è stata presentata in modo equilibrato? Sarà forse che dopo la lettura della cronistoria c’è stato poco da controbattere da parte del Sindaco? O forse ha dato fastidio, il voler conoscere i criteri di valutazione con cui l’Amministrazione Felli ha affidato la struttura alla ASD Piglio-Scalambra, piuttosto che all’ ASD Anagni Frassati, o all’Accademia Calcio Fiuggi, oppure all’ ASD Atletico Piglio, che hanno presentato regolare richiesta della struttura, qualcuna anche temporalmente prima dell’ASD Piglio-Scalambra? Il “teatrino da campagna elettorale permanente”, che viene citato in questo fantomatico comunicato, rivolgendosi anche a questa testata giornalistica, lo sta facendo il gruppo “Con Piglio”, che non avendo materia prima con cui argomentare e vedendo arrancare questa maggioranza , che tra le varie carenze mostra anche quella della comunicazione, si affida ad un giornale locale “compiacente”. D’altro canto lo stesso Sindaco Mario Felli in più occasioni durante la campagna elettorale ha sostenuto, che due sono stati i motivi per cui in questi 10 anni la sua amministrazione è rimasta impantanata: il covid ed una mancanza di comunicazione. Il periodo del covid fortunatamente è finito, però a quanto pare la carenza di saper fare comunicazione ancora persiste. Come più volte rivolgendoci al Sindaco ed amministratori, li abbiamo invitati a comunicare e replicare sul nostro giornale, anche in questo caso rinnoviamo l’invito a farlo, mostrando di avere una maturità amministrativa e politica.