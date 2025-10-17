Viterbo ospita il Teen Theatre, il primo Festival nazionale dedicato al teatro giovanile

Viterbo – Per la prima volta in Italia, le scuole di teatro si incontrano in un evento nazionale pensato esclusivamente per giovani talenti: dal 7 al 9 novembre 2025, il Teatro San Leonardo di Viterbo sarà il palcoscenico del Teen Theatre Festival, la nuova piattaforma per far emergere e celebrare il teatro degli under 18.

Ideato da Margot Theatre in collaborazione con il Teatro San Leonardo, il festival è diretto da Valentina Cognatti e Simone Precoma e nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dove i ragazzi possano sperimentare, confrontarsi e crescere come artisti e cittadini.

La rassegna presenterà sei spettacoli selezionati tra le migliori produzioni giovanili italiane, con protagonisti tra gli 11 e i 18 anni, provenienti sia da scuole professionali che da laboratori scolastici guidati da professionisti del settore. Ogni compagnia disporrà di 90 minuti per l’allestimento tecnico, mentre le rappresentazioni saranno valutate da una giuria nazionale composta da critici, giornalisti e operatori teatrali, con un giudizio finale integrato dalla votazione del pubblico presente.

La chiusura del festival, domenica 9 novembre, vedrà la cerimonia di premiazione con i riconoscimenti principali: Miglior spettacolo e Miglior attore e migliore attrice.

Oltre agli spettacoli, il festival offrirà workshop tematici dedicati a recitazione, regia, movimento scenico, voce e improvvisazione, accessibili a tutti i partecipanti. Un’occasione unica per approfondire tecniche teatrali e metodi creativi direttamente con professionisti del settore.

Per rendere l’esperienza ancora più completa, i giovani artisti potranno partecipare a visite guidate nel centro storico di Viterbo, scoprendo il patrimonio culturale della città e favorendo momenti di scambio tra generazioni e territori.

Il festival è realizzato grazie al sostegno di: Primapaint, Lecar Viterbo e Antenna Adsl

Per accrediti stampa e informazioni:

392 301 8173