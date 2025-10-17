RANUCCI: ATTENTATO INTIMIDATORIO: SOLIDARIETA’ E VICINANZA A RANUCCI, UNA VOCE LIBERA CHE SI VUOLE METTERE A TACERE

Quanto accaduto questa notte a Pomezia ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia è un atto grave e molto preoccupante.

Una tipologia di intimidazione mafiosa che conosciamo molto bene nei nostri territori che sono teatro troppo spesso di episodi simili che squarciano il velo dell’invisibilità sulle consorterie malavitose che agiscono per i propri sporchi interessi o assoldate da potentati di vario genere.

L’attacco alla libera stampa, alla stampa di inchiesta alza l’asticella del clima di violenza e di censura che sempre di più avvolge il nostro Paese.

Questo episodio farà sicuramente scivolare l’Italia ancora più in basso nella classifica mondiale per la libertà di stampa che è in caduta libera insieme ai valori democratici e di libertà.

Esprimiamo tutta la vicinanza e solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia: è chiaro che si vuol mettere a tacere la sua voce libera.

​​Alleanza Verdi e Sinistra Lazio