Luca Rallo, da “Fantasie di Napoli” all’Élite internazionale: giudice top in Bulgaria

Roma 17/10/2025

Dopo il grande fermento della recente Pizza World Cup, il pizzaiolo e imprenditore romano d’adozione, Luca Rallo di “Fantasie di Napoli”, è pronto a spiccare il volo verso una nuova e prestigiosa avventura: ricoprire il ruolo di Giudice al Campionato Internazionale di Pizza in Bulgaria.

​L’appuntamento è fissato per il 12 e 13 novembre, dove Rallo siederà nel pannello di giudici di uno dei più rispettati eventi del settore.



​La sua partecipazione al Campionato in Bulgaria non è un debutto, ma un gradito ritorno. Solo l’anno scorso, infatti, Luca Rallo aveva partecipato come concorrente, portando a casa un risultato eccezionale: il Primo Posto nella categoria Senza Glutine. Una vittoria che ha dimostrato la sua maestria nel garantire una pizza di altissima qualità e digeribilità anche in questa specialità.



​”È un vero piacere essere stato selezionato quest’anno come giudice in questo Campionato. L’organizzazione è molto professionale e l’atmosfera è sempre stimolante,” ha commentato Rallo, esprimendo il suo entusiasmo per questo nuovo incarico che ne consolida la posizione tra i massimi esperti mondiali.



​Titolare e cuore pulsante delle pizzerie “Fantasie di Napoli” a Roma, Luca Rallo è riconosciuto come un vero maestro sia per la sua abilità nella classica pizza napoletana sia per l’innovazione nel senza glutine. La sua esperienza sul campo, unita alla visione di un imprenditore che ha saputo portare il vero sapore partenopeo nella Capitale, lo rende la figura ideale per valutare e ispirare i talenti in gara.



​Il suo percorso, costellato di successi e dedizione alla qualità degli impasti e delle materie prime, continua a proiettarlo oltre i confini nazionali, confermando come il talento e la passione per la pizza italiana siano apprezzati a ogni latitudine. Luca Rallo si prepara dunque a un intenso novembre, pronto a valutare la creatività e l’eccellenza dei pizzaioli internazionali.