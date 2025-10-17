Guidonia Montecelio e Tivoli. Snodo di Ponte Lucano, un’opera da 12 milioni di euro

Il Ministero per gli Affari europei, le Politiche di coesione e per il PNRR, la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio hanno presentato ieri, presso la Sala Consiliare del Comune di Tivoli, l’accordo per i lavori di completamento del nodo di Ponte Lucano. All’incontro hanno partecipato Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e per il PNRR; Giancarlo Righini, assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio; Manuela Rinaldi, assessore a Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio; Manuela Chioccia, consigliere metropolitano con delega alla Viabilità; Mauro Lombardo, Sindaco di Guidonia Montecelio; Marco Innocenzi, Sindaco di Tivoli.

Il costo totale dell’opera ammonta a 12.100.000 di euro, di cui 4 milioni finanziati dalla Regione Lazio e la restante parte dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2021-2027. I lavori di completamento prevedono la realizzazione dell’asse infrastrutturale di collegamento tra il nuovo ponte sull’Aniene nel Comune di Tivoli e via Garibaldi nel Comune di Guidonia Montecelio, fondamentale per lo snellimento del traffico diretto a Guidonia. In programma, inoltre, la realizzazione di due cavalcavia, uno su via di Ponte Lucano e uno sulla Via Tiburtina. L’obiettivo dell’intervento consiste nel migliorare la viabilità della zona, fortemente trafficata, creando un collegamento strategico tra i due comuni.

“Grazie alla riprogrammazione dei fondi con la Regione Lazio, è stato possibile includere tra le opere prioritarie l’intervento su Ponte Lucano, considerato strategico per i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio. Il progetto beneficia di un contributo di 4 milioni di euro da parte della Regione e di 8 milioni e 100 mila euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta di un’opera la cui conclusione è prevista entro il 2027. Siamo quindi lieti di presentare oggi questa iniziativa, che darà una risposta concreta a un problema di viabilità nel territorio”, ha detto Tommaso Foti.

“Nel corso dell’incontro sono stati condivisi progetti, idee e prospettive di sviluppo che mirano a rafforzare la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, con l’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile e integrata dell’area. La mobilità è stata individuata come una leva strategica fondamentale per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, in particolare dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, due realtà fortemente interconnesse tra di loro e con la Capitale. L’implementazione di nuove infrastrutture, il potenziamento dei collegamenti esistenti e la pianificazione di soluzioni di trasporto moderne e sostenibili rappresentano elementi essenziali per migliorare la qualità della vita dei cittadini, attrarre investimenti e valorizzare le risorse locali”, ha sottolineato il Sindaco Mauro Lombardo.