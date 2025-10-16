

Dalla Mostra dei Carillon Antichi di Enrico Salierno al Sentiero degli Dei: un autunno di emozioni autentiche tra cultura, paesaggi e relax

Sorrento, meta iconica e raffinata, in autunno rivela la sua anima più intima e poetica. Tra i toni caldi del foliage che accendono la Penisola Sorrentina di sfumature dorate e il clima ancora dolcemente mite, la città si trasforma in un rifugio di quiete e bellezza. Le stradine profumate di agrumi, i panorami sospesi tra mare e cielo e il ritmo più lento della stagione regalano un’atmosfera rilassata, ideale per concedersi esperienze di benessere, arte e natura. Nel cuore di questo scenario, l’hotel 5 stelle lusso Ara Maris, tra le poche strutture in zona aperte fino a Capodanno, invita a vivere la magia dell’autunno con esclusivi Pacchetti Autunnali pensati per rigenerare corpo e mente e deliziare i sensi.

Pacchetto The Ultimate Escape:

Soggiorno minimo di 2 notti; prima colazione a buffet; un calice di champagne; una cena gourmet di 3 portate preparata dallo chef Alfonso Pepe; un trattamento SPA di coppia alla Thala SPA; libero accesso alla zona SPA durante il soggiorno.

Pacchetto Taste the Luxury

L’offerta include pernottamento, prima colazione a buffet e cena gourmet a 3 portate firmata dallo Chef Alfonso Pepe, accompagnata da un calice di champagne per persona.

Pacchetto Wellness & Spa

Un soggiorno di due notti in una delle nostre suite e un’esperienza di coppia nella Thala Spa inclusa.

Prenota un soggiorno di due notti in una delle nostre suite e goditi un’esperienza di coppia nella Thala Spa inclusa. L’offerta include: Pernottamento, prima colazione a buffet e un massaggio di coppia.

Sorrento in autunno è una scoperta lenta e autentica. Il ritmo rallenta, le luci si fanno più morbide, i profumi dei limoni e del mare si mescolano a quelli dei castagni e delle erbe mediterranee. È la stagione ideale per esplorare, ammirare e vivere la città con un’intimità nuova, tra arte, natura e gusto.

La Mostra dei Carillon Antichi di Enrico Salierno a Villa Fiorentino

Una tappa imperdibile per gli appassionati di arte, musica e storia. La mostra permanente ospita una straordinaria collezione di carillon antichi provenienti da tutto il mondo, frutto della passione e della meticolosa ricerca del maestro Enrico Salierno. Ogni pezzo, selezionato con cura, è testimone di epoche lontane e di culture diverse, conservando intatto il fascino della tradizione meccanica e musicale.

All’interno della splendida cornice di Villa Fiorentino, cuore pulsante della vita culturale cittadina, le delicate melodie dei carillon accompagnano i visitatori in un viaggio incantato tra ingegno, artigianato e memoria. Ogni carillon non è solo un oggetto, ma un piccolo capolavoro che racconta storie di passione, fantasia e tecnica: dalle intricate incisioni dei tamburi alle finissime meccaniche degli ingranaggi, tutto contribuisce a restituire l’emozione di un tempo in cui la musica era vera magia in movimento.

La mostra invita a riscoprire il piacere dell’ascolto e la meraviglia del gesto artigianale, trasformando la visita in un’esperienza sensoriale unica, dove ogni nota evoca ricordi, sogni e suggestioni di un’epoca in cui arte e musica danzavano insieme.

Trekking sul Sentiero degli Dei

Un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi la percorre. Il celebre Sentiero degli Dei è una delle meraviglie assolute della Campania: un percorso sospeso tra cielo e mare che regala vedute spettacolari sul Golfo di Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana.

In autunno, la sua magia si amplifica: la luce dorata accarezza i crinali, l’aria si fa limpida e il silenzio della natura accompagna il passo dei viandanti. Tra querce secolari, profumi di erica e scorci vertiginosi, il cammino diventa una sinfonia di emozioni e colori. Ogni tratto racconta il dialogo armonioso tra uomo e paesaggio, tra la forza della roccia e la delicatezza del mare sottostante. Un itinerario ideale per chi cerca autenticità, pace e meraviglia, dove la fatica si dissolve davanti alla bellezza e ogni sguardo diventa un ricordo da custodire per sempre.

Itinerari tra natura e foliage

A Sorrento, l’autunno regala un incanto speciale: ammirare il foliage significa immergersi in un paesaggio che si trasforma, dove i toni dorati e ramati della natura si fondono con l’azzurro del mare e il profumo degli agrumi. La Penisola Sorrentina, con i suoi sentieri panoramici e i suoi scorci costieri, offre percorsi ideali per vivere la magia di questa stagione tra mare e monti. Il periodo più suggestivo per lasciarsi affascinare dai colori del foliage è da metà ottobre in poi, quando la luce si fa più morbida e i panorami diventano una tavolozza naturale di sfumature calde e avvolgenti. :

Punta Campanella : un sentiero tra mare e montagna, immerso nei profumi della macchia mediterranea e con viste spettacolari su Capri.

: un sentiero tra mare e montagna, immerso nei profumi della macchia mediterranea e con viste spettacolari su Capri. Parco dei Monti Lattari e Monte Faito : boschi di castagni e faggi che si accendono di sfumature calde, ideali per escursioni panoramiche e picnic immersi nel silenzio.

: boschi di castagni e faggi che si accendono di sfumature calde, ideali per escursioni panoramiche e picnic immersi nel silenzio. Vallone dei Mulini : a due passi dal centro storico, una passeggiata incantevole tra vegetazione rigogliosa e antichi mulini in rovina, perfetta per gli amanti della fotografia e della natura urbana.

: a due passi dal centro storico, una passeggiata incantevole tra vegetazione rigogliosa e antichi mulini in rovina, perfetta per gli amanti della fotografia e della natura urbana. Centro Storico e Giardini di Villa Comunale: un itinerario più cittadino ma non meno poetico, con le vie accese da luci dorate, botteghe artigiane e il mare sullo sfondo.

Concludere la giornata sorseggiando un cocktail all’Ara Maris significa immergersi nei colori del tramonto sul Golfo, mentre la città si accende di luci. Un momento perfetto per lasciarsi cullare dalla brezza del mare e dal fascino senza tempo di Sorrento.