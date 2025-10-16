L’ultimo messaggio dell’ex modella uccisa con 24 coltellate a Milano: “Ha il doppione delle chiavi, è entrato, chiama la polizia”

ROMA – Aggredita con calci e pugni, minacciata con dei cocci di vetro, spinta contro il parapetto del balcone della camera d’albergo e poi le urla: “Ti ammazzo”. Questo è solo uno degli episodi più eclatanti subìti da Pamela Genini, in un anno e mezzo di relazione con il suo aguzzino e killer, Gianluca Soncin. Erano in vacanza insieme, all’isola d’Elba, nell’estate 2024 e non si è trattato affatto di un caso isolato. A raccontare come la 29 enne vivesse nel terrore di quel compagno violento, di 13 anni più grande di lei, è stato l’uomo che per primo ha chiamato le forze dell’ordine per tentare di salvarla.

