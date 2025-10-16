Lovati litiga con Bruno Vespa a Porta a Porta. Il conduttore: “Vede qualcuno che apre pacchi?”

Battibecco acceso tra Bruno Vespa e l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati. E Vespa non nasconde di snobbare ‘Affari tuoi’

BOLOGNA – Battibecco acceso tra Bruno Vespa e l’avvocato Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio per le indagini sul delitto di Garlasco, durante l’ultima puntata di Porta a Porta. Il legale, collegato in video allo studio dove si stava discutendo del caso, ha fatto andare il conduttore su tutte le furie perchè ha usato la parola ‘intrattenimento‘ per definire il programma di cui era ospite. E ha detto: “Non siamo in un’aula di tribunale, siamo in un programma come tutti gli altri… di intrattenimento…”. Ahi, Vespa se l’è presa. “Eh no, qui si fa informazione. Corona magari fa anche altro”, ha ribattuto piccato. “Informazione ma anche intrattenimento“, ha risposto Lovati. Da lì è nato un siparietto notevole, con Vespa che si è acceso e che per difendere Porta a Porta ha di fatto canzonato altri programmi di intrattenimento della Rai, a partire da “Affari tuoi” di Stefano De Martino. Ha detto infatti il giornalista: “Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? Vede qualcuno che apre pacchi? Quella è un’altra cosa, abbia pazienza. Rispettabilissima, bellissima. ma noi siamo un’altra cosa”.

