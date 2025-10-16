Per Ilaria Salis quello che hanno fatto i fratelli Ramponi è stato “un gesto disperato e terribile”, legato anche al “disagio” di non avere una casa. Il centrodestra si infuria: “Giustifica la strage”

BOLOGNA – Una “questione sistemica”, una “crisi” che la politica deve affrontare, altrimenti “dovrà considerarsi corresponsabile” e “dovrà assumersene la responsabilità politica”. Stanno facendo discutere – e hanno fatto arrabbiare molti – le parole con cui l’eurodeputata Ilaria Salis ha commentato la tragica vicenda di Castel D’Azzano, dove una perquisizione finalizzata allo sgombero del casolare dove vivevano i tre fratelli Ramponi è finita con l’immobile esploso e tre carabinieri morti. L’eurodeputata di Avs ha usato le parole “sofferenza” e “disagio” per connotare le vicende di Castel d’Azzano e quella di Sesto San Giovanni (dove un 71enne si è suicidato buttandosi dal balcone durante uno sfratto) e ha parlato di “gesti disperati e terribili“, ribadendo che il diritto alla casa dovrebbe essere garantito a tutti.

“LA POLITICA E IL CAPITALISMO HANNO RESPONSABILITÀ”

Ecco il posto di Ilaria Salis: “In questi giorni la crisi abitativa e la povertà crescente sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni e Castel d’Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c’è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione. E se la politica continuerà a non affrontare la cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile – insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo – di ciò che di orribile accade. E dovrà assumersene la responsabilità politica. Perchè avere la sicurezza di un tetto sopra la testa non può essere un privilegio di classe: è condizione essenziale per una vita dignitosa e felice”.GASPARRI: “SALIS DIFENDE CHI HA FATTO UNA STRAGE”

Le parole di Salis hanno sollevato molte polemiche, con il centrodestra all’attacco che l’ha accusata di giustificare la strage. Maurizio Gasparri di Forza Italia ha commentato così su facebook: “Ilaria Salis difende chi ha fatto una strage di Carabinieri. Chi ha difeso e candidato una così è esattamente come lei. La sinistra sceglie l’orrore contro la vita, contro la legalità, contro i Carabinieri sterminati. La Salis e chi la difende sono la vergogna dell’Italia”.Alessia Ambrosi di Fratelli d’Italia dice: “Qui nessuno si sogna di negare il disagio, le difficoltà, le sofferenze, il dramma certamente anche lancinante di una famiglia che perde un alloggio. Ma nessuna difficoltà esistenziale può contemplare il diritto di fare del male al prossimo, o addirittura di distruggere la vita di altre persone e di altre famiglie”.

