Domani, giovedì 16 ottobre, alle ore 15.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Tivoli, si svolgerà la Conferenza stampa di presentazione dei lavori di completamento del nodo viario di Ponte Lucano.

L’intervento, del valore di oltre 12 milioni di euro, rappresenta un’opera strategica destinata a migliorare significativamente la viabilità e l’accessibilità di una delle aree nevralgiche del nostro asse metropolitano.

Il progetto prevede la realizzazione di una sopraelevata che, sovrastando la via Tiburtina, collegherà via Garibaldi a Villanova con il raccordo verso il casello autostradale di Villa Adriana. Si tratta di un’infrastruttura strategica destinata a decongestionare significativamente il traffico che attualmente interessa questo quadrante territoriale, con evidenti benefici per le comunità di Guidonia Montecelio e Tivoli.

Interverranno il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti; l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Manuela Rinaldi; l’Assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini; la Consigliera metropolitana con delega alla Viabilità, Manuela Chioccia; il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo; il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il cronoprogramma dei lavori e i benefici attesi in termini di mobilità locale, sicurezza stradale e sviluppo economico del territorio.

Il progetto è frutto della collaborazione istituzionale tra Governo, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Città di Guidonia Montecelio, Comune di Tivoli. Una sinergia orientata alla crescita, al potenziamento delle connessioni e alla valorizzazione del territorio.