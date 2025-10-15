SEQUESTRATE 1.000 TONNELLATE DI PRODOTTI ITTICI E SUCCO DI AGRUMI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE.

Il NAS di Catania, nell’ambito delle attività tese a garantire la sicurezza alimentare lungo la filiera di produzione e pertanto la tutela della salute pubblica, ha eseguito un’attività ispettiva unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, dello Spresal e dell’Igiene Pubblica dell’ASP competente, presso una piattaforma logistica di prodotti surgelati sita nella provincia etnea.

Nel corso dell’ispezione è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110.000 kg di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati ad una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900.000 kg di succo di agrumi concentrato con etichettatura irregolare, non idonea a definirne natura, origine e provenienza.

I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d’agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Complessivamente, immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000.000 di euro.

Al termine degli accertamenti la piattaforma è stata sospesa per carenze igienico sanitarie e sicurezza negli ambienti di lavoro (sino al ripristino delle irregolarità riscontrate), mente il titolare dell’attività è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

In relazione all’intervento descritto nel presente comunicato stampa, operato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale.

