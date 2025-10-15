Milano, 15 Ottobre 2025 – «Leggo quanto accaduto la notte tra il 6 e il 7 ottobre su un treno della linea Milano-Seveso che, alla fermata di Bovisio Masciago in provincia di Monza e Brianza, ha visto alcuni ragazzini, probabilmente una ‘baby gang’ picchiare a sangue, con calci e pugni, sia il macchinista che il capotreno senza particolari motivazioni mentre gli stessi stavano svolgendo il proprio mestiere. Trovo tutto ciò assurdo e inaccettabile. Occorre in primis incrementare le Forze di Polizia del contingente ‘Stazioni Sicure’ che sta dando ottimi risultati nei pressi delle stazioni italiane e, questi uomini e donne in Divisa, vanno schierati anche sopra i treni, non solo all’esterno e all’interno degli scali ferroviari, perché come leggiamo i fatti di cronaca che accadono sono sempre più gravi e allarmanti».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.