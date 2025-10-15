“In merito alle notizie allarmistiche diffuse e amplificate anche attraverso i canali social, relative a una presunta emergenza igienico-sanitaria in alcuni plessi scolastici, l’Amministrazione comunale ritiene utile fornire un quadro preciso e oggettivo della situazione sulla base delle verifiche effettuate dagli Uffici competenti – si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale della Città di Guidonia Montecelio -.Nel caso in cui pervengano segnalazioni dai Dirigenti scolastici, vengono tempestivamente attivati e intensificati gli interventi di derattizzazione, accompagnati da accurate ispezioni dei locali, al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni e per il personale scolastico.

Nei giorni scorsi sono pervenute segnalazioni dalla scuola “Giuseppe Garibaldi” di Setteville, dall’istituto comprensivo “Giuliano Montelucci” di Albuccione e dall’istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di via Marco Aurelio.

Le attività di monitoraggio negli edifici interessati sono tuttora in corso. In sinergia con i Dirigenti scolastici, nel caso in cui vengano rilevate presenze significative o continuative si provvede, in via precauzionale, alla sospensione temporanea delle attività didattiche per consentire l’esecuzione di controlli più approfonditi.

Con riferimento all’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, in una comunicazione trasmessa in data odierna alle famiglie e al personale scolastico, la Dirigente scolastica ha evidenziato la tempestività dell’intervento dell’Ufficio Ambiente e dei tecnici incaricati precisando, inoltre, che “allo stato attuale non sono state rilevate presenze di infestanti”. La Dirigente – conclude la nota – ha richiesto pure un controllo, in un’ottica prudenziale, nelle altre due sedi di via Fabio Massimo/Spagnoli e via Colleferro”.

