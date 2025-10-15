La stagione sportiva 2025 2026 entra nel vivo per il Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri per l’imminente inizio di tutti i campionati del settore agonistico. Un grande lavoro è stato fatto già da mesi sia nel settore agonistico che scuola calcio da tutto lo staff, tra gli altri il DG Manuel Giovannetti, il DT Massimiliano Di Pinto, il DS Alessandro Santoni, settimane intense, con entusiasmo giusta motivazione, lavoro duro e perseveranza. Una crescita importante per i numeri della scuola calcio, raddoppiata la squadra di calcio femminile di mister Marco e Andrea Piroli, storica iscrizione lo scorso anno ad un campionato federale, in questa stagione sportiva ben 6 le categorie per il settore agonistico.

In questo fine settimana scenderà in campo la categorie U18 Regionali di mister Giovannetti, i quali affronteranno alle ore 18,00 sabato pv presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti la Pol. Agosta, inizio campionato anche per i ragazzi di Mister Cecconi allievi under 17 affronteranno fuori casa il Città di Fiano domenica 19 ottobre ore 17,15, inizio in casa anche per gli allievi under 16 di mister Saul Chianella che affronteranno il Rieti City Soccer Club sabato pv ore 16,00, i giovanissimi under 15 di mister Fascetti Federico e Davide domenica pv alle ore 09,00 presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti affronteranno l’Olimpus Tiburtina Roma. Da ricordare la terza giornata della prima squadra di mister Corbo e mister Rizzo in casa domenica ore 11,00 contro castelnuovese calcio e la juniores regionali di mister Brandini fuori casa contro il A.C.D. Guidonia 1954.

PROGRAMMA COMPLETO GARE FINE SETTIMANA