

Il 20 ottobre 2025, al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona, saranno aggiunti 19 nuovi alberi e arbusti

Il progetto “We Plant”, giunto nel 2025 alla sua terza edizione, rappresenta uno dei pilastri più autentici dell’impegno di Icon Collection verso la sostenibilità e le persone. Quest’anno saranno coinvolti 19 ospiti interni, veri protagonisti di un’iniziativa che coniuga la tutela dell’ambiente alla valorizzazione di chi contribuisce ogni giorno alla crescita del Gruppo. L’appuntamento è fissato per lunedì 20 ottobre 2025 al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona, dove proseguirà concretamente il progetto di riforestazione della pineta comunale, avviato nel 2023 e sostenuto anche dal Comune di Bibbona.



Dalla prima edizione, Icon Collection ha già piantato decine di alberi nella pineta di Marina di Bibbona e nel parco naturale di 5 ettari del The Sense Experience Resort 5*L, generando un impatto tangibile sull’ambiente locale e coinvolgendo un numero crescente di collaboratori ogni anno.

La terza edizione conferma la volontà del Gruppo di coniugare la sostenibilità ambientale con l’attenzione alle persone, promuovendo responsabilità condivisa e ascolto reciproco.

Il progetto si ispira ai principi “PEOPLE” e “Ci ascoltiamo”, che incarnano la filosofia di Icon Collection: costruire un’organizzazione sostenibile a partire dal benessere umano. Le persone — collaboratori, ospiti e comunità — sono il cuore pulsante di ogni decisione, di ogni iniziativa e di ogni radice che affonda nel territorio.

PEOPLE è dedicato alla valorizzazione dei collaboratori e alla costruzione di un futuro condiviso. Attraverso percorsi di apprendimento personalizzati e momenti di ascolto attivo, il progetto promuove uno sviluppo professionale e umano che risponde alle esigenze individuali e rafforza il senso di appartenenza. È un programma che mette in pratica i valori fondanti di Icon Collection — collaborazione, crescita e inclusione — e rappresenta un tassello importante nella visione del Gruppo: unire la sostenibilità ambientale alla centralità delle persone, creando un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa sentirsi ascoltato, ispirato e parte di una comunità.

In un’epoca in cui la differenza tra un soggiorno ordinario e un’esperienza memorabile si gioca sulle relazioni umane, Icon Collection ha dato vita quest’anno anche al progetto “Ci Ascoltiamo”, un’iniziativa pionieristica che ridefinisce il concetto stesso di ospitalità. Non si tratta solo di customer care: il progetto nasce dalla volontà di rinnovare la cultura aziendale dall’interno, facendo dell’ascolto diffuso un pilastro identitario del Gruppo.

Durante la giornata saranno piantati nuovi Pini Halepensis e Lecci, simboli di radicamento, forza e crescita condivisa.

“Le persone sono al centro di tutto ciò che facciamo,” affermaFederico Ficcanterri, CEO insieme al cuginoRiccardodi Icon Collection. “Ogni albero che piantiamo rappresenta un legame di fiducia, ascolto e riconoscenza verso i nostri ospiti interni. ‘We Plant’ non è solo un gesto ambientale, ma un modo per crescere insieme, come persone e come comunità.”

“We Plant”contribuisce inoltre al raggiungimento dell’obiettivo SDG 15 “Life on Land” (Love Nature)del World Business Council for Sustainable Development, rafforzando l’impegno del Gruppo per la tutela della biodiversità e la rigenerazione del patrimonio naturale. Con questa iniziativa, Icon Collection dimostra che prendersi cura della natura significa anche prendersi cura delle persone che la abitano.