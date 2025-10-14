Podio per Nicole Piccinini Vertical Warrior – Trofeo Italia Esordienti B settore Judo

Nel weekend appena passato al Palasport “Vito Pinto” di Mola di Bari evento, organizzato dall’A.S.D. Union Judo Bari e dall’A.S.D. Judo Jigoro Kano Mola, in collaborazione con il Comitato Regionale FIJLKAM Puglia – Settore Judo. Hanno partecipato centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi una delle tappe più importanti del circuito nazionale giovanile, manifestazione, riservata alla classe Esordienti B (2011-2012), spettacolo di grande intensità tecnica su tre aree di gara.

Tra le protagoniste della giornata, brilla il nome di Nicole Piccinini, classe 2011, che ha conquistato un meritatissimo terzo posto nella categoria 57 kg femminile, portando a casa una medaglia di bronzo. Una medaglia che racconta una storia di passione e dedizione.

Nicole, giovane atleta della Asd Vertical Warrior, proveniente dal territorio laziale, ha dimostrato grinta, tecnica e cuore, affrontando con determinazione ogni incontro. Il suo podio non è solo il frutto di un’ottima prestazione sportiva, ma il simbolo di un percorso costruito con pazienza e amore per il judo, come sottolineano le parole dei Tecnici Daniele Pistillo, Daniel Masin e della Coach Stefania Vitanza: “Questa vittoria per noi racconta molto più di un risultato, poiché non è solo un traguardo sportivo è il riflesso di un cammino fatto di passione e amore, la forza di un team, di compagni, che hanno saputo essere, ancora una volta, più di una squadra: una famiglia; abbiamo imparato a condividere insieme l’amore per il judo, mettendo in campo proprio questo amore, fuoco motore di ogni motivazione.”Questo podio è la vittoria di tutti”.



Il successo di Nicole è motivo di grande orgoglio per la società Vertical Warrior e per il territorio laziale, in particolare per i comuni di Guidonia e Fonte Nuova, un risultato che promette un futuro luminoso per questa giovane judoka, rafforzando i valori dello sport, dell’inclusione e dell’ aggregazione.