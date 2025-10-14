Nel segno del rinnovamento e della concretezza nasce un ticket d’eccezione all’interno del movimento “Dimensione Bandecchi”, che si prepara a correre con determinazione alle prossime elezioni regionali in Campania. A rappresentare la visione di una politica vicina ai cittadini saranno Anna Ambrosino e Michel Emi Maritato, uniti da un progetto comune: costruire una Campania moderna, efficiente e libera da vecchie logiche di potere. Anna Ambrosino, figura di riferimento nel mondo civico e impegnata da anni in attività sociali e territoriali, e Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela e voce nota del giornalismo d’inchiesta, portano nel movimento un binomio che unisce sensibilità umana, esperienza concreta e forte spirito di servizio. “Abbiamo deciso di unire le nostre forze – dichiarano Ambrosino e Maritato – perché crediamo in una politica che torni ad ascoltare i cittadini, a risolvere i problemi e a restituire dignità ai territori dimenticati. Con Dimensione Bandecchi vogliamo ridare alla Campania la forza, la credibilità e le opportunità che merita.” Il ticket Ambrosino–Maritato si fonda su tre pilastri programmatici: Sanità pubblica efficiente, con un piano di rilancio degli ospedali territoriali e la drastica riduzione delle liste d’attesa; Lavoro e sviluppo, attraverso il sostegno alle imprese locali, la valorizzazione delle aree interne e l’innovazione infrastrutturale; Legalità e trasparenza, per una pubblica amministrazione più snella, onesta e realmente al servizio del cittadino. “Dimensione Bandecchi-Campania” ribadisce, con la candidatura congiunta di Anna Ambrosino e Michel Emi Maritato, la volontà di costruire un fronte civico, riformatore e indipendente, capace di superare le vecchie appartenenze e di restituire ai cittadini una politica fatta di fatti e non di parole. Una scelta di responsabilità, di coraggio e di visione che guarda al futuro della regione con serietà, passione e spirito di squadra”.