Oggi al Campidoglio si è tenuta una cerimonia ricca di significato: la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha consegnato ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva i voucher per visitare gratuitamente i musei di Roma e Assisi, simbolo di un legame che unisce due città straordinarie nel segno della cultura, della fede e dello sport.

L’iniziativa nasce dall’accordo tra Roma e Assisi in vista del Giubileo 2025, con l’obiettivo di promuovere turismo sostenibile, valorizzazione del patrimonio artistico e dialogo tra territori, attraverso il linguaggio universale dello sport.

A rappresentare con orgoglio l’AICS Lazio era presente il presidente Giampaolo Morsa, che ha sottolineato come “lo sport sia uno strumento potente di incontro, conoscenza e crescita collettiva, capace di unire persone e comunità in un cammino comune di valori e partecipazione”.

Un evento che testimonia ancora una volta l’impegno di AICS nel costruire ponti tra sport, cultura e solidarietà, contribuendo a rendere il Giubileo 2025 un’occasione di condivisione e rinascita per tutti.