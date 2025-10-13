“FUORI DAL SOGGIORNO – WINTER TOUR”
E’ iniziato il 12 Ottobre il “FUORI DAL SOGGIORNO- WINTER TOUR”, il viaggio musicale delle TIGRI DA SOGGIORNO che li vedrà protagonisti in alcuni dei migliori club Italiani.
Il 12 Ottobre ssi sono esibiti PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (RM) opening act a Damiano David per il suo Word Tour 2025, unica Band italiana ad aprire una data di questo Tour.
Sul palco Le Tigri porteranno i loro più grandi successi e alcuni nuovi inediti per Lungomare Srl e Musica e Rivoluzione Sas
Non mancheranno i brani che nell’estate 2025 hanno riscosso più successo:
“SCOPO” e “DISCORSETTO”.
Queste le date del “FUORI DAL SOGGIORNO – WINTER TOUR”
12 Ottobre – PALAZZETTO DELLO SPORT – ROMA (RM) – opening act DAMIANO DAVID “WORD TOUR 2025”
08 Novembre – DIFFUSARTE FESTIVAL – ROMA (RM) – showcase
21 Novembre – LOCOMOTIV CLUB – BOLOGNA (BO)
29 Novembre – Q-HUB – MILANO (MI)
06 Dicembre – LARGO VENUE – ROMA (RM)
Info e biglietti disponibili su www.sgr.it/ticket
SEGUI LE TIGRI DA SOGGIORNO :
Il Booking è affidato a SGR Music Show Agency: www.sgr.it