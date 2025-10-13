Trionfo del tenore italiano Gianluca Sciarpelletti al Concerto Recital per le celebrazioni della Columbus Day. La nota del critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese “un grande concerto lirico per celebrare un evento mondiale”

Nell’ambito della manifestazione culturale organizzata dalla città di Senoia GA USA anche un Concerto Recital partecipato dalla comunità italo-statunitense si è svolto nella serata del 12 ottobre, giorno celebrativo della ”Columbus day”, la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Fatidico il 12 ottobre, che coincide con i novant’anni del grande Maestro Luciano Pavarotti.

Il concerto, accompagnato magistralmente al pianoforte dal Maestro Mauro Ronca, ha visto il tenore Gianluca Sciarpelletti cimentarsi nell’interpretazione del grande repertorio operistico, passando per la musica da camera e per quella popolare, e con le canzoni napoletane ha raggiunto l’apoteosi rapendo il pubblico presente con i cavalli di battaglia del celebre tenore Luciano Pavarotti, interpretando oltre 14 brani eseguendo: “E lucevan le stelle “ dalla Tusca, “Nessun dorma” dalla Turandot, solo per citarne alcune, “Granada”, “Mamma”, Musica Proibita”, Non ti scordar di me”, “Core n’grato”, “Torna a surriento”, “ O sole mio” e tanti altri brani famosi che hanno portato il pubblico in delirio che ha ricambiato con continui applausi e standing ovation.

Una serata all’insegna del bel canto e della cultura italiana dell’arte, della musica, patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Un altro grande successo che suggella ancora una volta la figura del nostro tenore Gianluca Sciarpelletti quale ambasciatore della cultura italiana nel mondo.